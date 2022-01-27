В Париже простились с первым красавцем Франции — актером Гаспером Ульелем

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 021

Весь свет европейского кино пришел на похороны артиста, скончавшегося после происшествия на горнолыжном курорте в возрасте 37 лет.

В Париже простились с первым красавцем Франции — актером Гаспером Ульелем

Фото: globallookpress / Keystone Press Agency

В церкви Святого Евстафия, что в парижском районе Галлес, семья, близкие и звездные коллеги простились с актером Гаспаром Ульелем. Церемония началась в 11 часов утра и продлилась час, церковь утопала в цветах и портретах первого красавца Франции — именно так, не меньше, называли покойного.

На входе в траурный зал — украшенное венком огромное черно-белое фото Ульеля с сигаретой во рту, с его неповторимым взглядом, за которым следили миллионы поклонниц по всему миру. В здании собрались около тысячи человек, сотни желающих проститься стояли во дворе. Черный гроб выносили из церкви под долгие аплодисменты.

На похоронах Ульеля присутствовали звезды французского и мирового кино, среди них Жереми Ренье, игравший с покойным в картине «Сен-Лоран. Стиль — это я» (самого мэтра Ива исполнял Ульель), он был и в числе несших гроб. Также появились на церемонии актеры Катрин Денев, Изабель Юппер, Леа Сейду, Натали Байе, Рафаэль Персонна и Алекс Лутц.

Гаспар Ульель погиб в результате несчастного случая на горнолыжном курорте во Франции. Во время спуска он столкнулся с другим отдыхающим и получил тяжелую травму. На следующий день актер скончался в больнице. Ему было 37 лет. У артиста остался шестилетний сын от любимой женщины, модели и певицы Гаэлли Пьетри. Для кинематографа и фанатов смерть Ульеля стала шоком и невосполнимой утратой.

Широкой публике покойный известен по фильмам «Долгая помолвка», «Месть бедняка», «Последний день». Особенно символичной выглядит сейчас его роль в картине Ксавбе Долана «Это всего лишь конец света» — в ней главный герой в исполнении Ульеля возвращается в семью после многолетнего отсутствия, чтобы сообщить о своей скорой смерти. Но занятые своими проблемами родственники не хотят его слышать, они так и не узнают, как недолго им отмерено времени на общение и главные слова.

Ульель получил свою первую премию «Сезар» в 2005 году благодаря «Долгой помолвке» режиссера Жан-Пьера Жене. В фильме он играет юного жениха прекрасной девушки, ее исполнила Одри Тоту, пропавшего без вести. Второй премией был награжден на картину Ксавье Долана.

Он также снимался в Соединенных Штатах в фильме «Ганнибал Лектор: истоки зла», в котором рассказывается о юных годах серийного убийцы, его первая роль на английском языке, и в сериале Marvel «Лунный рыцарь» — он выйдет на экраны этой весной.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о карьере Гаспара Ульеля в кино.

В Париже простились с первым красавцем Франции — актером Гаспером Ульелем

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globallookpress / Keystone Press Agency

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globallookpress / Keystone Press Agency

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globallookpress / JB Autissier

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globallookpress / JB Autissier

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globallookpress / JB Autissier

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globallookpress / Keystone Press Agency

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globallookpress / Keystone Press Agency

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globallookpress / Keystone Press Agency

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globallookpress / Keystone Press Agency

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