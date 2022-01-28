Друзья рассекретили еще одного внебрачного сына Абдулова

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 089

По словам близких знакомых, в молодости актера очень любила красавица-медсестра. Она даже родила от него наследника.

Друзья рассекретили еще одного внебрачного сына Абдулова

Фото: ТАСС / Тамбулов Григорий

У легенды советского кинематографа Александра Абдулова может быть не два, а три внебрачных ребенка. Сенсационную новость сообщили близкие друзья актера, его коллеги Александр Мягченков и Владимир Кардонов. Имя вероятного наследника ныне покойного гения товарищи назвать не смогли, но раскрыли забавные детали истории его рождения.

Мягченков и Кардонов сообщили, что у Абдулова в молодости был страстный роман с красавицей-медсестрой по имени Татьяна. Эту женщину представили как первую любовь актера. По словам друзей, именно она могла родить Александру Гаврииловичу наследника или наследницу втайне ото всех. Правда, где сейчас проживает дама и вероятный ребенок от гения, — не известно никому.

«Мы их лет 30 пытаемся найти. Я с экранов говорил не раз: если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем», — выпалил приятель Абдулова в эфире передачи Дмитрия Борисова.

Сайт KP.RU напоминает: первым внебрачным ребенком Александра Абдулова назвал себя некий Александр Коваль. В начале 2022 года мужчина заявил, что его мать трудилась костюмершей на съемках картины «Десять негритят». Там между женщиной и гением якобы и «проскочила искра», обернувшаяся случайной беременностью.

Вторым внебрачным сыном Абдулова объявил себя житель Северной столицы по имени Сергей Шиподько. Он уверен: его мама закрутила роман со звездой кинематографа после встречи в московском ресторане. При жизни гений «нагулянного сына» якобы признавать не желал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-супруга Алекандра Абдулова — актриса Ирина Алферова — отреагировала на новость о внебрачном ребенке гения.

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