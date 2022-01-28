Суета и капризы: как провести 26-е лунные сутки с пользой

В пятницу, 28 января, реализуются 26 лунные сутки. Они склоняют к напрасной суете либо бездействию, трате времени на болтовню и выяснению отношений — все это вредит делу, поэтому не стоит направлять энергию на инициирование разборок или оглашения громких претензий, рассказала 5-tv.ru астролог Ксения Шахова.

По словам эксперта, в этот день можно ожидать неловких ситуацию и даже судебные разбирательства.

«Луна в Стрельце обостряет чувства справедливости, желание постоять за обиженных, защитить их. Увы, собственную необдуманность легко принять за прямолинейность», — пояснила она.

Шахова отметила, что сегодня плохо переживаются всяческие ограничения, женщины и дети подвержены капризам. А напряженный аспект от Нептуна к светилу дает преобладание пассивных тенденций.

«Чтобы глаза целый день не были на мокром месте, сфокусируйтесь на своих сильных чертах, смотрите на позитивное и вдохновляющее. В свободное время можно покататься на лошадях или посмотреть комедию. Лучше всего провести день в монотонной работе которая не предполагает активного взаимодействия с окружающими», — посоветовала астролог.

На убывающей Луне начинания имеют малый срок действия — они не перспективны как в личной, так и в деловой жизни. Сегодня неудачный день для выбора недвижимости, переезда или обмена жилплощади. А сны сумбурны и не несут серьезной смысловой нагрузки, заключила Шахова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как знак зодиака влияет на то, выберет человек карьеру или семью.