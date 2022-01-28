Зеленский резко ответил на приглашение Лаврова: «Давайте встретимся в Одессе»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 157

Зеленский ответил на приглашение Лаврова встретиться в Сочи

Зеленский резко ответил на приглашение Лаврова: «Давайте встретимся в Одессе»

Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины отказывается вести диалог о налаживании отношений с Россией без обсуждений темы Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции дал ответ на приглашение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приехать на переговоры в Россию. Он скептически отнесся к предложению провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, Москве или Санкт-Петербурге.

«Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы я что, на лыжах покатался? Давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море», — ответил Зеленский.

Он также выразил уверенность в том, что обсуждение двусторонних отношений не будет иметь смысла без затрагивания темы кризиса в Донбассе.

«Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы этот человек в таком формате не согласился. Зачем об этом говорить?» — пояснил свою позицию лидер Незалежной.

Он также подчеркнул, что готов встретиться с российским коллегой в любом формате, но при этом не понимает предложения Лаврова приехать в Сочи.

Накануне глава МИД РФ заявил, что Россия готова принять президента Украины Владимира Зеленского в Москве, Петербурге или Сочи для переговоров на тему нормализации отношений между государствами. Однако при этом министр подчеркнул, что беседа не будет затрагивать тему Донбасса. Для этих целей есть контактная группа, рассматривающая напрямую все вопросы, связанные с урегулированием ситуации между Киевом и непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в офисе Зеленского опровергли наставления Байдена о неизбежности «нападения» России.

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