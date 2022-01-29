Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 января по 6 февраля

На неделе с 31 января по 6 февраля нас ожидает много позитивных возможностей в личной жизни и чувственной сфере. Главное, чтобы потребность в новизне не стала чрезмерной и не привела к излишествам. Для самореализации неделя может быть непростой — возможно снижение самооценки, некоторая подавленность и непоследовательное поведение.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам полезно будет заняться раскрытием своего потенциала, поставить стратегические цели, принять важные решения. И хотя в целом вы не очень любите долгосрочные планы, но на предстоящей неделе ваше видение будет таково, что может задать направление вашего развития на длительный период. Для чувственной сферы и личных отношений неделя неудачная.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам на предстоящей неделе лучше всего посвятить время чувственной сфере, наслаждениям и удовольствиям. Дела и важные задачи при этом могут продвигаться «со скрипом». В этих сферах вы можете столкнуться с сопротивлением окружающих либо с внутренним сопротивлением.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Вы сможете максимально раскрыться, реализовать себя, достичь ощущения, что вы двигаетесь в правильном направлении. Примите важные решения и придерживайтесь их в дальнейшем — это задаст нужный вектор в вашей жизни.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается напряженный период в чувственной сфере и личной жизни. Возможны неудовлетворенность, ощущение, что вам не хватает в жизни любви, радости и удовольствий. Также это может проявиться в виде перепадов настроения и некоторой капризности.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит напряженная неделя. Иногда вам кажется, что вашу свободу ограничивают какими-то глупыми правилами, а иногда — что кто-то бесцеремонно нарушает данные вам обязательства. И то, и другое может приводить к конфликтам с окружающими, к разрыву важных связей или нарушению договоренностей.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев продолжается положительный период в личной жизни. Вы сможете проявить самые прекрасные ваши стороны, будете готовы к новым знакомствам и новым положительным ощущениям. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы отпустить старые тягостные воспоминания, жить сегодняшним днем, создавать позитивное будущее.

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Весы — гороскоп на неделю

Весам на предстоящей неделе лучше всего посвятить максимум времени и усилий самореализации. Постарайтесь прочувствовать, чего вы хотите, к чему готовы стремиться. Можете посоветоваться с кем-то, кто вас всецело поддерживает и верит в ваш успех. А вот для личной сферы неделя непростая.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ожидает множество препятствий при попытке настоять на своем. Возможно сопротивление окружающих, конфликты и ссоры. При этом для личной сферы и раскрытия чувственности — неделя очень благоприятная. Сделайте акцент на любовной сфере, чувственных переживаниях, созерцании красоты.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит благоприятная неделя. Вам удастся активно действовать и проявлять себя, причем ваши сиюминутные действия будут служить вашим стратегическим целям. Вам удастся направить ваши энергии на то, что для вас действительно важно.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов продолжается положительный период в любовной и эмоциональной сфере. Возможны новые позитивные переживания, раскрытие новых граней в личных отношениях. Посвящайте больше времени наполнению вашего эмоционального мира и общению с любимыми.

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Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев идет важный период, когда они балансируют между полной внутренней свободой и взятием на себя обязательств. Вам нужно сосредоточиться и понять, что бы вы делали, если бы были полностью свободны; а потом принять на себя соответствующие обязательства и твердо следовать им. Так вы лучше всего сможете распорядиться энергиями этого периода.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам неделя принесет положительные переживания, веру в себя и лучшее в жизни, любовное настроение. А также ощущение волнующей новизны, и свежие впечатления. Неделя для вас очень позитивная, воспользуйтесь ее энергиями, чтобы наполнится, принять себя и свою жизнь, видеть во всем лучшее и наслаждаться моментом.

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