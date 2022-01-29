Собчак проговорилась о романе Григория Лепса с Юлией Барановской

Телеведущая Ксения Собчак поделилась подробностями личной жизни разведенного певца Григория Лепса. В одной из телевизионных программ Первого канала Иван Ургант поинтересовался у нее, в каком статусе артист сейчас находится. Ведь Собчак наверняка знает, так как на новогодних праздниках она некоторое время провела в компании с Лепсом.

«Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем», — ответила Собчак Урганту.

После приблизилась к коллеге и шепнула. Но микрофон был так близко, что сказанное смогли услышать и зрители.

«С Барановской», — добавила Собчак.

Пока неизвестно, Собчак специально так сделала, чтобы все услышали или это на самом деле правда.

К слову, в конце декабря прошлого года, после почти 20 лет брака Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой. О причинах расставания пара не стала рассказывать. Но, как рассказала «Экспресс газете» певица Милена Дейнега, поводом для разрыва отношений стала измена певца с Юлией Барановской.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведенного Григория Лепса застали одиноким в ресторане.