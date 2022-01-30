Ясный сигнал: Россия меняет внешнюю политику после ответа по гарантиям безопасности

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Во время заседания Совбеза с участием Владимира Путина прошло обсуждение документа, в котором отражены существенные изменения в международной политике за последние пять лет.

Фото, видео: Depositphotos / motortion; 5-tv.ru

Гарантии безопасности — два слова, которые определяют отношения России и коллективного Запада в данный момент. Да, на этой неделе Москва получила от США и НАТО письменный ответ. Правда, как мы уже говорили, Вашингтон попросил не публиковать документ.

Отсюда вопрос — а почему они против обнародования текста? Может быть, там пункты, которые не должны видеть как раз партнеры Белого дома и альянса? Хотя Сергей Лавров отметил — рано или поздно содержание документа могут слить. А пока мы его детально изучаем. И выводы, конечно же, последуют. Но судя по тональности — за океаном нервничают.

В пятницу, 28 января, американский ответ прокомментировал Владимир Путин — в телефонном разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном. Президент обратил внимание коллег, что так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как расширение НАТО на восток или отказ от размещения ударных систем вблизи наших рубежей.

И ведь неслучайно Путин озвучил свою позицию именно Макрону. Французский президент уже не раз говорил, что Североатлантический альянс в нынешнем виде болен раком мозга и нужно что-то менять. Вероятно, он услышал российского лидера.

Тогда же, в пятницу, на заседании Совбеза состоялось обсуждение новой концепции внешней политики России. Это уже конкретный сигнал всем. Страна меняет важнейший документ. Вместе со стратегией национальной безопасности они будут являться дорожной картой для МИДа и других министерств.

«Этот документ, конечно, относится к категории документов стратегического планирования. МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире. В том числе, здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — отметил Путин.

Нет сомнений, что анализ последней пятилетки воплотит в новой концепции все события, вызовы, угрозы и красные линии.

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