🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 января, убывающая Луна перешла в знак Козерога. Она будет благоприятствовать тем, кто готов выбросить свой свод правил в окно и отправиться навстречу неизведанному. Настало время повеселиться изо всех сил и дать волю творчеству.

Новый год и множество сюрпризов! Китайский гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля

♈ Овен

Вы часто говорите о том, что устали терпеть и пора все изменить, однако никак не решаетесь взять и сделать это. Сейчас самое время изменить подход. Отбросьте страх и начните делать первые шаги на пути к переменам. Наступил новый день, Овны, и Вселенная хочет, чтобы вы исполнили свою мечту.

Космический совет: хватит терпеть, начните менять свою жизнь.

♉ Телец

Что бы вы сделали, свались на вас сегодня невиданное богатство? Спустили все на развлечения, улучшили свои жизненные условия или вложились во что-то полезное для себя и общества? Задумайтесь об этом сегодня. Если вы поймете, сколько денег и для чего вам нужно, Вселенная откроет путь к ним.

Космический совет: первый шаг на пути к богатству – ясная цель.

♊ Близнецы

Сегодня звезды призывают вас нарушить собственные правила и отправиться на встречу неизвестному. Отбросьте мысли о том, каким человеком вы выглядите в глазах окружающих. Это единственный способ раскрыть скрытые аспекты вашей души.

Космический совет: веселитесь сегодня так, как никогда прежде.

Астролог назвала три знака зодиака женщин, которые предрасположены стать «тетками»

♋ Рак

Вы любите отдавать людям все, что имеете. Звезды советуют задуматься о смене ролей. Позвольте себе получать любовь и заботу от окружающих. Научитесь принимать то, что дает вам Вселенная. Так вы рискуете добиться всего, о чем мечтаете.

Космический совет: научитесь принимать любовь.

♌ Лев

Что делать, если вы никогда не делали этого раньше? Все бывает в первый раз, Львы. Обдумайте ситуацию с холодной головой и начинайте искать решение. Звезды напоминают вам о важности творческого подхода. Нередко смелые и спонтанные идеи возникают в голове у новичков.

Космический совет: проникнитесь духом игры!

♍ Дева

Мир снов - это то место, где царит магия, Девы. В течение следующих нескольких дней убедитесь, что вы убрали телефон подальше, прежде чем нырнули в постель. А еще держите этот дневник сновидений под рукой, чтобы вы могли интерпретировать сообщения, как только проснетесь утром!

Космический совет: не пропустите откровений, которые придут к вам во сне.

Первые в списке: ТОП-6 знаков зодиака, которых чаще всего увольняют

♎ Весы

Прекратите расстраиваться из-за неудач. Они всего лишь часть пути. Пора разработать новую стратегию, которая поможет добиться желаемого намного быстрее. Не бойтесь рисковать. Звезды показывают, что сегодня у вас все получится.

Космический совет: не бойтесь рисковать.

♏ Скорпион

В последнее время вам все чаще кажется, будто бы вы движетесь по кругу, Скорпионы. Это удручающее впечатление. Но, возможно, таким способом Вселенная пытается заставить вас выучить урок, который вы никак не хотите усвоить. Обращайте сегодня внимание на ее знаки.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые посылает вам Вселенная.

♐ Стрелец

Если делать одно и то же, не нужно ждать других результатов, Стрельцы. Сегодня звезды призывают вас пересмотреть свои методы и начать экспериментировать. Это даст вам возможность исследовать неизведанную территорию. Просто скажите «да» новому, а об остальном подумаете позже.

Космический совет: отправляйтесь навстречу неизведанному.

Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда

♑ Козерог

Вот в чем дело, Козероги: у каждого будет свое мнение о том, кем вы должны или не должны быть. Но их слова не имеют ничего общего с тем, кто вы есть на самом деле, потому что личность постоянно меняется. В течение следующих нескольких дней постарайтесь заглянуть за границы, которые вы сами себе обозначили.

Космический совет: только вы знаете, как вам лучше жить. Не слушайте никого.

♒ Водолей

Не позволяйте другим вмешиваться в вашу жизнь и диктовать, что делать. Помните, что отказ от того, что вам не нравится — первый шаг к счастливому будущему. Не опускайте руки. Избавившись от чего-то старого, вы освобождаете место для нового.

Космический совет: откажитесь от того, что вам не нравится.

♊ Рыбы

Вы мечтаете о том, чтобы завтра стало лучше, чем сегодня, Рыбы. Но что вы для этого собираетесь изменить в своем настоящем? Как вы работаете над достижением целей, которые поставили перед собой? Сейчас самое время подумать об этом и начать управлять своей жизнью.

Космический совет: вы слишком долго жили по принципу пассажира, настало время пересесть в кресло водителя!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 января по 6 февраля.