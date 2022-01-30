Никита Пресняков рассказал о разнице между русскими и американцами: «Так бесит!»

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 708

Российский артист часто бывает в гостях у своей знаменитой матери Кристины Орбакайте в США, поэтому знаком с менталитетом жителей обеих стран.

Никита Пресняков рассказал о разнице между русскими и американцами: «Так бесит!»

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Никита Пресняков главное отличие между русскими и американцами. Артист часто бывает в гостях у своей звездной матери Кристины Орбакайте в США, поэтому смог сформировать мнение о менталитете жителей обеих стран.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — выразился Пресняков на своей странице в Instagram.

Знаменитость также возмущает невоспитанность некоторых соотечественников и их нежелание быть вежливыми.

Никита Пресняков в последние годы активно участвует во многих популярных проектах. Так, в начале 2022 года внук Примадонны провел бой с актером Алексеем Паниным, в котором одержал победу, а в прошлом году стал одним из фаворитов шоу «Ледниковый период».

Поимо шоу-бизнеса, Никита пробует себя в качестве театрального актера. Он исполняет главную роль в постановке «Безымянная звезда» на сцене Московского Губернского театра. На премьеру спектакля, чтобы поддержать своего внука, пришла знаменитая бабушка Алла Пугачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Пресняков отчитал своего отца после драки с Алексеем Паниным.

-5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови

Последние новости

10:14
Стали известны детали инцидента с падением школьницы с 22-го этажа
9:57
ТОП-5 самых опасных продуктов для гипертоников
9:40
Танцы в минус 50: якутские танцоры отличились в челлендже рэпера Криса Брауна
9:23
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови
9:06
Анастасия Решетова о планах забрать сына у Тимати: «У меня каждый раз депрессия»
8:54
Как вес ребенка влияет на его дальнейшую жизнь

Сейчас читают

У природы нет плохой погоды: какие приметы говорят о скором приходе весны
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 января, для всех знаков зодиака
Школьница упала с высоты 22-го этажа и выжила
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год