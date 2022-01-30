Видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве

|
Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 2 310

Упав с балкона многоэтажки девочка не только выжила, но и не получила тяжелых травм.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru

Видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, что под окнами имеется сугроб. Судя по всему именно снежная масса уберегла девочку от смерти. Более того, известно, что восьмиклассница не получила тяжелых травм в результате падения. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, множественные поверхностные ссадины и ушибы. По предварительной информации, девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По информации 5-tv.ru, восьмиклассница пыталась перелезть через балкон. Согласно имеющейся информации, ЧП произошло во время домашней вечеринки. Упала 15-летняя Кристина С., держала ее ровесница Ксения З. Что стало причиной случившегося — выясняется.

Инцидент произошел 29 января. Во время рискованного маневра девочку придерживала одноклассница. Однако ей не хватило сил, и подросток сорвалась, полетев вниз с одного из последних этажей высотки.

Известно, что на прошлой неделе упавшая восьмиклассница выписалась из больницы: у нее выявили депрессивное расстройство. После падения ее забрала психбригада, сейчас с ней работают психологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач не поверил в спасение упавшей с 22 этажа девочки. По его словам, при падении с этажа выше пятого, выжить практически нереально.

-3° Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови

Последние новости

13:13
В Черкесске мужчина открыл огонь по людям из автомата
12:59
Названо предварительное место захоронения Леонида Куравлева
12:54
Тест: Угадайте фильм с Леонидом Куравлевым по одному кадру
12:39
Видео с места падения школьницы с 22-го этажа в Москве
12:28
Мастер превращения эпизодов кино в шедевры: творческий путь Леонида Куравлева
12:14
Верный муж в жизни, ловелас в кино: Памяти Леонида Куравлева

Сейчас читают

Стало известно о травмах, полученных школьницей после падения с 22-го этажа
Отделалась ушибами: детали инцидента с падением школьницы с 22-го этажа
Корейский гороскоп: что о вашей личности расскажет группа крови
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год