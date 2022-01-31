Збруев оказался шокирован новостью о смерти Мережко: «Это невозможно просто!»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 2 704

Кинематографист и драматург скончался на 85-м году жизни.

Збруев оказался шокирован новостью о смерти Мережко: «Это невозможно просто!»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер Александр Збруев оказался шокирован новостью о смерти кинематографиста Виктора Мережко. Ему сложно поверить в случившееся.

«Ой, какой кошмар! Елки-палки! Ну что творится! Боже ты мой! Да что такое?! Господи! Это сегодня третий человек уже. Это невозможно просто…» — эмоционально отозвался актер в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

В 1986 году Збруев снимался в фильме по сценарию Мережко «Одинокая женщина желает познакомиться», а в 1999-м участвовал в его совместном проекте с композитором Евгением Бедненко «Поют звезды театра и кино», где выступил на концертах как исполнитель песен.

Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Как писал 5-tv.ru, в этот же день умер актер Леонид Куравлев и мультипликатор Майя Бузинова.

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