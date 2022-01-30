Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев

Умер актер советского и российского кино Леонид Куравлев. Артисту, известному широкому зрителю по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», было 85 лет.

Перед смертью Куравлев сначала находился в реанимации больницы в Коммунарке с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус. Актера вылечили, но его состояние здоровья стало стремительно ухудшаться. Артисту диагностировали тяжелую болезнь сосудов — у Куравлева начали постепенно отмирать клетки головного мозга. После этого медики перевели его в хоспис.

Перед госпитализацией народного артиста общественности стало известно, что в последнее время он жил в доме престарелых. Из-за этого факта в адрес родственников Куравлева посыпалась критика. В частности, одна из сотрудниц центра заявила, что артист прибыл к ним в неухоженном виде и якобы за ним плохо присматривали дома.

Сын Куравлева Василий опроверг эту информацию, назвав подобные обвинения в адрес его сестры Екатерины, проживавшей с отцом и ухаживавшей за ним, несправедливыми.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником.