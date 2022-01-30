Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев
Последние дни актер доживал в хосписе.
Фото, видео: globallookpress / Pravda Komsomolskaya: 5-tv.ru
Умер актер советского и российского кино Леонид Куравлев. Артисту, известному широкому зрителю по фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», было 85 лет.
Перед смертью Куравлев сначала находился в реанимации больницы в Коммунарке с вирусной пневмонией и подозрением на коронавирус. Актера вылечили, но его состояние здоровья стало стремительно ухудшаться. Артисту диагностировали тяжелую болезнь сосудов — у Куравлева начали постепенно отмирать клетки головного мозга. После этого медики перевели его в хоспис.
Перед госпитализацией народного артиста общественности стало известно, что в последнее время он жил в доме престарелых. Из-за этого факта в адрес родственников Куравлева посыпалась критика. В частности, одна из сотрудниц центра заявила, что артист прибыл к ним в неухоженном виде и якобы за ним плохо присматривали дома.
Сын Куравлева Василий опроверг эту информацию, назвав подобные обвинения в адрес его сестры Екатерины, проживавшей с отцом и ухаживавшей за ним, несправедливыми.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником.
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