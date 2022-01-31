Смертельные риски: что такое тромбоциты и как проверить их норму в крови

Медики предупреждают: проходить регулярные осмотры у врача и сдавать анализы необходимо. В противном случае есть риск пропустить тяжелую болезнь.

С началом пандемии COVID люди узнали много интересного о своем здоровье. В частности, стали активно следи за показателями крови. Понятие «тромбы» из неизвестного стало приевшимся и одновременно пугающим. Но что на самом деле приводит к их образованию, как отслеживать ситуацию и что делать, если «норма» не в норме — обо всем подробно в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

Что такое тромбоциты?

Чтобы понять природу тромбов, важно разобраться с базовыми понятиями. Несложно предположить, что они — «продукт» работы клеток организма, а именно — тромбоцитов. Это — самые мелкие, плоские, безъядерные, бесцветные клетки, образующиеся в костном мозге, легких и кишечнике. Срок службы одной — от пяти до 12 суток. Основная задача — восстанавливать поврежденные ткани, как раз за счет образования мелких тромбов.

«Тромбоциты способны регулировать сосудистый тонус, но все-таки самая основная задача тромбоцита — это участие в свертывании крови. Тромбоциты способны образовывать тромб — это механизм, который защищает наш организм от большой кровопотери», — объяснила врач.

Норма или нет?

Тюльпина заметила, что в норме на микролитр крови приходится от 150 до 400 тысяч тромбоцитов. Любые отклонения в ту или иную сторону должны настораживать, и это является серьезным поводом для обращения к медикам.

Если количество тромбоцитов в крови завышено, состояние называется тромбоцитозом. В таком случае может идти речь о различных заболеваниях, протекающих незаметно. Тромбоцитоз характерен для туберкулеза и иных инфекционных недугов, опухолей, воспалений суставов или воспаленного кишечника, амении. Кроме того, к тромбоцитозу могут приводить серьезные стрессы.

Обратная ситуация — пониженное количество тромбоцитов — называется тромбоцитопенией.

«Тромбоцитопения — состояние, которое проявляется снижением уровня тромбоцитов, при этом достаточно часто мы видим повышенную кровоточивость. Чаще всего эти состояния видим при аутоиммунных заболеваниях, которых сейчас, к сожалению, стало достаточно много», — отметила Елена Тюльпина.

Также известно, что снижение уровня тромбоцитов в крови может быть обусловлено приемом серьезных препаратов. Чаще всего речь идет об антибиотиках. Тромбоцитопению могут вызывать и некоторые виды анемии, инфекционные и наследственные заболевания. В группе риска пациенты, проходящие химиотерапевтическое лечение или же лучевую терапию.

«Если вы видите у себя изменения в анализе крови, изменения тромбоцитов, обязательно обратитесь к лечащему врачу. В такой ситуации нам необходимо провести дообследование для того, чтобы определить причины этого состояния. Нам очень важно не допустить начала какого-либо заболевания», — посоветовала терапевт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие привычные продукты спасают от тромбоза.