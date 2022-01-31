Видео: Как выглядит могила Веры Глаголевой через четыре года после трагедии

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 28 183

Могилу Веры Глаголевой сняли на видео в день рождения актрисы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Знаменитой актрисе сегодня могло бы исполниться 66 лет. Любимицу миллионов сгубила страшная болезнь.

Больше четырех лет нет на свете выдающейся актрисы, звезды российского кинематографа Веры Глаголевой. Сегодня ей могло бы исполниться 66. 5-tv.ru показывает и рассказывает, что стало с могилой знаменитости спустя годы после трагедии.

Обожаемая миллионами Вера Витальевна долго и мучительно болела. Медики поставили неутешительный диагноз — онкология. Опухоль развилась в желудке, но очень быстро рак парализовал и другие органы. Глаголева не опускала руки: проходила лечение и постоянно трудилась. Говорила: «Я — птица Феникс». Кино давало ей силы жить. Борьба была серьезной, но к сожалению, актриса не справилась.

Веры Глаголевой не стало 16 августа 2017 года. После пышной церемонии прощания в Доме кино ее захоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Могила дивы выглядит довольно необычно. Это — тихий приют для всех, кто хочет ее навестить.

На месте возвели белую беседку со стеклянной крышей, скамейкой и креслом. Памятник выполнен в том же, светлом цвете. Посередине — фото скромной и тихой Веры Витальевны. Вокруг всегда есть цветы: к звезде приходят не только родственники и друзья, но и преданные поклонники.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живет вдовец Веры Глаголевой сегодня.

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