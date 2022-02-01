🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 февраля, «новая Луна» в знаке Водолея обещает приятный день, который принесет перемены к лучшему во многих сферах жизни. Некоторым представителям зодиакального круга предстоит принять важное решение. Для того чтобы сделать правильный выбор, прислушайтесь к своей интуиции.

♈ Овен

Для Овнов день может быть непростым в плане общения. Не исключено, что достичь понимания с близкими будет труднее, чем обычно. Из-за конфликтов вы можете почувствовать себя одинокими, но поддаваться тревожным мыслям не стоит. Будьте терпимее к окружающим и первым протяните руку дружбы — все обязательно получится.

Космический совет: проявите терпение в общении с близкими.

♉ Телец

Тельцам в этот день предстоит много работать. Рутинные задачи могут вызвать грусть и желание что-то резко изменить. Звезды говорят вам — почему бы и нет. Только от вас зависит, насколько удачно сложится этот день.

Космический совет: возьмите ситуацию в свои руки.

♊ Близнецы

День больше подходит для приятного времяпрепровождения в одиночестве. Близнецы, немного уединения пойдет вам на пользу и поможет собраться с мыслями. А вот от дальних поездок, а также прогулок в общественных местах лучше воздержаться.

Космический совет: избегайте массовых мероприятий.

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♋ Рак

В первой половине дня Ракам придется решить множество задач. Вы не растеряетесь и отлично со всем справитесь. К вечеру энергетический потенциал может снизиться, поэтому на это время стоит запланировать отдых в кругу самых близких.

Космический совет: позвольте себе немного отдохнуть после трудов.

♌ Лев

В этот день Львам лучше избегать физических нагрузок. Не исключено, что напомнят о себе какие-то хронические заболевания. Будьте внимательны к своему здоровью и не переохлаждайтесь. Посвятите время себе — расслабляющая ванна или оздоровительные процедуры пойдут на пользу.

Космический совет: займитесь своим здоровьем.

♍ Дева

Девы, вы можете почувствовать, что водоворот дел буквально затягивает вас. Однако за решением профессиональных вопросов вы рискуете упустить важные события, которые происходят в личной сфере. Обратите внимание на свою вторую половинку. Вместе вы сможете вывести отношения на новый уровень.

Космический совет: обратите внимание на личную жизнь.

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♎ Весы

Весы, в этот день вы можете оказаться перед непростым выбором. Лучше не торопиться и прислушаться к внутреннему голосу. Тщательно взвесьте все «за и «против» прежде, чем дать ответ.

Космический совет: не торопитесь принимать решения.

♏ Скорпион

Скорпионы, только от вас зависит — насколько удачным будет день. Для того чтобы добиться успеха, важно настроиться на позитивный лад. Постарайтесь не ссориться с окружающими. Конфликты могут затянуться.

Космический совет: настройтесь на позитивный лад.

♐ Стрелец

Стрельцы, возможно, в этот день что-то пойдет не по плану. Однако вы скорее будете рады неожиданным переменам. Не исключено, что от каких-то задач придется отказаться, но эти жертвы будут оправданы — вы прекрасно проведете время в приятной компании.

Космический совет: привнесите разнообразие в свою жизнь.

♑ Козерог

Козерогов ожидает насыщенный день, полный профессиональных задач. Помните, что все успеть невозможно и правильно расставляйте приоритеты. Во второй половине дня запланируйте приятное мероприятие в компании друзей — это поможет отвлечься и зарядиться энергией.

Космический совет: научитесь расставлять приоритеты.

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♒ Водолей

Водолеев ждет легкий, приятный день. Дело, которому вы посвятили немало сил и времени, входит в завершающую стадию. Вы будете очень довольны результатом своих трудов. Подумайте, к какой цели вы будете двигаться в ближайшее время.

Космический совет: перестаньте себя критиковать.

♊ Рыбы

Рыбам день принесет сложности в финансовых вопросах. Не исключено, что возникнут какие-то непредвиденные расходы. Вашим близким может понадобиться помощь — не отказывайтесь и уделите им больше внимания.

Космический совет: будьте аккуратнее с финансами.

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