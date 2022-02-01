Лепс проведет мартовские праздники с женами миллионеров в московском отеле

Певец Григорий Лепс выступит на концерте в рамках Big Art Festival в мартовские праздники. Попасть на шоу артиста в элитном отеле Ritz Carlton в самом сердце Москвы смогут не все из-за ограниченного количества столиков и высоких цен на билеты, пишет StarHit.ru.

Исполнитель выступит на закрытом гала-ужине. Среди аудитории будут бизнесмены и жены миллионеров. Количество мест на концерт крайне ограничено. Стоимость билета на него составляет около 100 тысяч рублей. Конферансье на вечере будет актер Павел Прилучный.

«Будут и многие близкие и друзья Григория, они даже создали такой локальный ажиотаж, чтобы забронировать места и столики. Все-таки женский праздник, а в семье у Лепса настоящий цветник из представительниц прекрасного пола», — поделился организатор Максим Берин.

В конце прошлого года певец развелся с женой Анной Шаплыковой, с которой был в браке порядка 20 лет. Ему уже приписывают новые отношения. Как писал 5-tv.ru, по словам Ксении Собчак, артист встречается с телеведущей Юлией Барановской.