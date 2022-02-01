ТОП-7 женских имен, обрекающих их обладательниц на тяжелую судьбу

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41 185

Красивое имя может стать тяжким крестом для ребенка в будущем. Стоит внимательно подходить к его выбору.

Фото, видео: Depositphotos / tipchai; 5-tv.ru

Желая назвать своего ребенка как можно красивее, родители зачастую пренебрегают смыслом и историей имени, а зря. За нежно звучащим словом могут скрываться тяжкие невзгоды. Экстрасенс, астролог Андрей Харрис в беседе с 5-tv.ru назвал семь самых опасных имен, обрекающих их обладательниц на тяжелую и даже жестокую судьбу.

«Я изучил определенные литературные источники из разряда тайных, где обсуждалось тема человеческих имен и их влияния на судьбу, — поделился специалист, — Было выделено порядка 200 таких имен, которыми нежелательно называть своих детей, либо если вы являетесь их обладателями, то рекомендуется такое имя поменять, чтобы облегчить свою судьбу».

Мастер оккультных наук отдал первое место имени Елизавета как самому трагичному, второе — Анне, третье поделили Ольга и Александра. Также в список попали такие имена, как Ксения, Мария и Юлия.

«Подобным негативным влиянием на жизнь данные имена будут обладать только в совокупности с действиями человека. Если в какой-то момент мы упустили свою судьбу из рук, перестали бороться и идти к намеченной цели, то данные имена, конечно же, повлияют негативно», — уверен он.

Имя безусловно важно, но в итоге его обладательница оказывает решающее влияние на собственную жизнь.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой.

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