Сувенир из отпуска: почему курортные романы Волочковой терпят фиаско в Москве

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 15 342

Психолог Ваулина объяснила, почему курортный роман Волочковой оборвался в Москве

Фото, видео: Instagram @volochkova_art; 5-tv.ru

Скандальная балерина рассталась со своим банщиком мечты Сергеем.

Красиво начавшийся с отпуска на Мальдивах роман Анастасии Волочковой с банщиком Сергеем потерпел крушение о скалы московского быта. Клявшийся в любви балерине мужчина, по ее словам, хотел только попиариться, что причинило ей боль. Однако звезда долго не горевала и уже вовсю выкладывает в Instagram фото в эротическом нижнем белье.

Как объяснила клинический психолог Анна Ваулина в беседе с 5-tv.ru, свободе и радости отпуска на островах, к сожалению, зачастую не хватает места в московском рабочем быте.

«На отдыхе мы действительно чувствуем себя свободными, раскрепощенными. Мы долго ждали этот отрезок жизни, когда можем отдохнуть и получить весь спектр позитивных эмоций, — пояснила специалист, — В нашей привычной жизни мы встречаемся с проблемами, со сложностями, с задачами, которые необходимо решать. На отдыхе все по-другому — мы свободны, мы можем делать все, что нам захочется».

И, к нашей же печали, этой безответственности и свободе нет места в привычном рабочем окружении.

«Остаются в том месте и люди, с которыми мы познакомились, и часто им нет пространства в нашей реальной жизни. Зато было позитивное впечатление, удовольствие — это все на самом деле иногда происходит и так, что люди проносят это чувство долго и на протяжении лет, но это бывает гораздо реже», — подытожила психолог.

Вероятно, балерина не стала счастливым исключением, сумевшим превратить курортный роман в постоянные отношения. Однако от этого романы для звезды не стали хуже — мимолетные интрижки тоже могут приносить радость и оставлять приятные впечатления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сексолог назвал причину мимолетности романов Волочковой.

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