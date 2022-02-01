Энергия банкротства: названы годы рождения людей, которым не повезет в 2022 году

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 963

Не для всех предстоящие 12 месяцев будут успешными.

Фото, видео: Depositphotos /nikelser; 5-tv.ru

К сожалению, не всем 2022 год сулит успех, удачу и богатство. Специалист по восточной астрологии, духовный коуч Светлана Угарова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, кому точно нужно приготовиться к приходу трудностей и денежных неурядиц в ближайшее время.

«Не повезет в 2022 году рожденными в год петуха. Это (люди. — Прим. ред.) 1957, 1969, 1981, 1993 и 2005 (года рождения. — Прим. ред.)», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что родившихся в год петуха в 2022-м будет окружать энергия банкротства и потери денег, потому необходимо быть крайне внимательными к операциям с финансами.

«Будьте бдительны внимательны проверяйте полностью все документы внимательно подписывайте договора и не нужно вкладывать в сомнительную историю свои накопленные деньги», — предупредила Угарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сулит каждому февраль 2022-го.

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Энергия банкротства: названы годы рождения людей, которым не повезет в 20...

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