ТОП профессий, представителям которых несказанно повезет в феврале 2022-го

Начало февраля 2022 года знаменуется приятными событиями. Самая стремительная планета солнечной системы — Меркурий — наконец уходит с ретроградной орбиты, оставляя в прошлом горечь, обиды и разочарования. Это время творчества и грандиозных свершений. Кому больше всех повезет — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Эксперт в области эзотерики заметила, что весь февраль дела будут развиваться исключительно в позитивном ключе. Необычные сделки, подписание контрактов, покупка недвижимости, выступления на публике — все возымеет успех. И, кстати, причастен к этому не только судьбоносный Меркурий.

«Очень много планет сейчас находятся в знаке Козерог: Венера, Марс, Плутон. Это значит, все, что вы делаете сейчас, всерьез и надолго. Солнце у нас в знаке Водолея, а когда добавится Меркурий, интеллект будет покорять все вершины! Это великолепное время для всех людей, занимающихся связями с общественностью», — отметила Никольская.

Речь идет, в частности, о журналистах. Также несказанно повезет писателям и людям, погруженным в любую другую творческую деятельность. Сомневаться в собственных талантах не стоит — важно набираться опыта по максимуму и спешить реализовать заветные мечты!

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный астрологический прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля.