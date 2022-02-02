🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 февраля, растущая Луна в знаке Водолея готовит к периоду активной борьбы с обстоятельствами и за свои интересы, необходимо проявить упорство, возможно, с долей агрессии. Пассивность приведет к крушению всех ваших планов и надежд, она категорически недопустима.

С другой стороны, влияние вашего поведения на личные отношения будет сегодня очень высоко. Какими вы построите их сейчас, такими они будут весь месяц. То же касается и деловых связей. Потому переходить грань дозволенного и допустимого не рекомендуется. Иначе готовьтесь поставить на карту общение с некоторыми близкими людьми или коллегами.

Не упускайте хороших возможностей. По большому счету, любому предложению в этот день стоит уделить внимание, так как в основном они будут весьма перспективными. Звезды расположены к вашему успеху, но о цене успешного предприятия думать придется самостоятельно.

♈ Овен

У вас были грандиозные планы и большие надежды на начало 2022 года, однако пока вы не чувствуете, что хоть немного продвинулись на пути к цели. Это не должно пугать и огорчать, ни в коем случае не отчаивайтесь. Просто берите инициативу в свои руки и действуйте. Даже большая ошибка сейчас лучше бездействия. Вытолкните себя из апатии и сохраните импульс. Если справитесь, сдвинете дело с мертвой точки, будете собой гордиться очень-очень скоро!

Космический совет: оставайтесь в состоянии активного движения, только так добьетесь цели.

♉ Телец

Мы все просто хотим, чтобы нас видели и слышали, правда? Мы хотим, чтобы нас любили и ценили не за образ, а по сути, такими, какие мы есть. Но готовы ли мы сделать то же самое для другого человека? Есть о чем подумать, потягивая утренний кофе… Порой принять чувства ближнего бывает непросто. Направьте свои силы на развитие души, тренируйте сопереживание, будьте открыты и благодарны за доверие. Вселенная сегодня поощряет душевные связи и осознанные разговоры.

Космический совет: душевная беседа повлияет на вас исцеляюще, откройтесь близкому человеку.

♊ Близнецы

Вы на правильном пути, Близнецы, делаете то, что у вас получается лучше всего, и неуклонно продвигаетесь в верном направлении. Новолуние приносит с собой подтверждение, что ваши усилия со временем окупятся. Сосредоточьтесь на действиях и позвольте Вселенной позаботиться о результате. Для вас уготовлен замечательный план. Нужно только научиться доверять ему и собственной судьбе.

Космический совет: все ваши усилия со временем окупятся, не опускайте руки.

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♋ Рак

Как бы вы ни пытались рационально расставлять все «по полочкам» в своих романтических отношениях, ничего не выйдет. Особенно сегодня. Любовь так и витает в воздухе, маня своим сладким ароматом. Оставьте свою логику, она не поможет! Доверьтесь эмоциям, собственному сердцу, которое так жаждет ярких переживаний. Не бойтесь быть уязвимым, этот риск любви легко окупается невероятным восторгом, которую она может подарить.

Космический совет: пусть сегодня вами правят чувства, а не холодный рассудок.

♌ Лев

Предательство поджидает где-то близко, и спасти может только ваша предельная бдительность. Это будет необязательно жестокий удар ножом в спину от близкого человека, нет. Что угодно — от подвоха в сделке до умышленных помех вашей карьере со стороны коллег. Но если будете внимательны, заметите злоумышленника. Высшие силы позаботятся о вас и укажут верное решение.

Космический совет: Вселенная подает вам знаки, предупреждает об опасности — прислушайтесь.

♍ Дева

Человек — существо социальное и нуждающееся в компании, это верно. Но в условиях современной жизни мы совершенно забыли, каково это — быть одному и в полной тишине. Ни интернета, ни людей. Очень полезная практика, а для вас сегодня она станет настоящим спасением. Побудьте наедине с собой, исключите общение с недоброжелателями и малоприятными вам личностями, отдохните от болтовни и бега. Наберетесь сил.

Космический совет: избегайте токсичного общества и неприятных разговоров.

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♎ Весы

Что, если вы единственный, кто стоит на вашем пути? Попробуйте взглянуть на конфликт с близким человеком под другим углом, рассмотреть пути решения, которые считали недопустимыми, так как пришлось бы уступить. Иногда проиграть, Весы, значит, выиграть самый главный приз. Ваше достоинство не пострадает от примирения. Сердце лишь обогатится.

Космический совет: гордыня мешает наладить отношения с близкими, старайтесь ее усмирить.

♏ Скорпион

Новолуние в Водолее пробуждает нежные чувства и заставляет вас выражать эмоции новыми способами. Это немного смущает, некоторых даже пугает. Странно быть настолько очарованным, непохожим на самого себя. Не беспокойтесь, лучше порадуйтесь силе влюбленности и красоте момента. Делайте, что велит сердце, не сдерживайте себя, не скрывайте счастья. Насладитесь моментом.

Космический совет: новолуние пробуждает в сердце любовь и нежность, отдайтесь чувствам.

♐ Стрелец

В череде мелких задач несложно потерять главную цель. Поэтому так важно периодически возвращаться к первоначальному плану и проверять, насколько удалось выполнить очередной этап. Звезды рекомендуют вам сегодня провести именно эту работу, а остальное отложить. Проанализируйте успехи и ошибки, подкорректируйте стратегию и продолжайте движение. Все получится!

Космический совет: восстановите список целей и обновите план действий, вы сбиваетесь с пути.

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♑ Козерог

Перестаньте пытаться угодить всем, Козероги. Это невозможно. Так вы не только создаете ложное представление о себе, но действуете разрушительно и на собственную душу. Срочно берите выходной и тратьте его только на себя — нужно отдохнуть, набраться сил, привести в порядок мысли, внешний вид и дом. Стремитесь к покою и гармонии внутри, тогда не придется ничего изображать!

Космический совет: направьте все усилия на созидание, важно вернуть в жизнь гармонию и покой.

♒ Водолей

Новолуние в вашем знаке обещает быть волшебным, Водолеи. Оно принесет уверенность в себе, надежду и бесконечные возможности. От того, какие семена вы посадите сегодня, зависит долгосрочное будущее, возможно, урожай всего года. Смотрите в оба и не упускайте своего шанса на успех. Будьте упорны и трудолюбивы — Вселенная щедро наградит за это!

Космический совет: впереди масса отличных шансов изменить жизнь, не упустите свой!

♊ Рыбы

Рыбам звезды рекомендуют поговорить по душам с самими собой. Вы немного запутались, и пора в этом разобраться. Не просите советов, просто побудьте дома в одиночестве и подумайте, что вам не нравится в собственной жизни, как это изменить. Внутренний голос подскажет, а Вселенная поможет претворить мечты в жизнь.

Космический совет: уединитесь и отдалитесь от внешнего мира для откровенного разговора с самим собой.

Ранее 5-tv.ru назвал даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 31 января по 13 февраля.