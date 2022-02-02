Звезда «Кухни» Богатырев поделился трогательным фото с сыном от Арнтгольц

Актер Марк Богатырев показал умилительное фото с крошкой сыном. В конце февраля маленькому Даниле исполнится год — звездный папа радостно делится с публикой нежными чувствами по отношению к наследнику.

Сына Богатыреву подарила его коллега и супруга Татьяна Арнтгольц. Пара вместе с 2018 года, они познакомились на съемках сериала «Наживка для Ангела». В 2020-м звезды поженились, а еще спустя год появился на свет Данила. Супруги также воспитывают дочь Арнтгольц Марию — от первого брака актрисы с Иваном Жидковым.

Instagram @marchi25

Пара артистов в социальных сетях демонстрирует абсолютную любовь и гармонию в семье. Они нечасто делятся снимками с детьми, потому каждое фото поклонники ждут с нетерпением. На этот раз Богатырев показал, как ведет малыша за руку, а тот выглядывает в окно. Фанаты покорены и очарованы, пишет WMJ.ru.

«У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту, и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом… Я бесконечно счастлив, что стал папой, спасибо Татьяне, богу, Вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются. Буду стараться стать хорошим отцом», — писал звезда сериала «Кухня» в одной из публикаций в Instagram.

Instagram @amarchi25

Марк Богатырев проснулся знаменитым в 2012 году, когда «Кухня» вышла в эфир. После съемок он тяжело пережил разрыв с Еленой Подкаминской, сыгравшей его возлюбленную Викторию Сергеевну. Актриса воспылала чувствами к коллеге, даже ушла из семьи, но пара не продержалась вместе и года. Теперь Богатырев обрел долгожданное счастье в браке с Арнтгольц.

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