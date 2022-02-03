На Пятом канале акция «День добрых дел» для Даши Зотовой

ПОЖЕРТВОВАТЬ

У Даши из Липецка очень опасное заболевание — острый лимфобластный лейкоз. Последние четыре месяца она живет в больнице. Помочь может только новейший препарат, который стоит чуть больше одного миллиона шестисот тысяч рублей. У семьи девочки таких денег нет. В рамках традиционной акции «День добрых дел» Пятый канал вместе с фондом «Подари жизнь» собирает эту сумму.

Помочь легче, чем кажется. Просто отправьте SMS на короткий номер 6162, а в сообщении цифрами пропишите любую сумму, которую вы готовы пожертвовать. Или отсканируйте QR-код, который вы видите на своих экранах. Корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер о том, как важно помочь.

«Вот такие вот были волосы. Если их выпрямить, то были длиннее»

Даша с грустью вспоминает как выглядела на выпускном вечере. Тогда она еще не знала, что совсем скоро ей поставят диагноз — острый лимфобластный лейкоз. А вместо студенческой жизни предстоит химиотерапия, несколько операций. И гулять придется разве что с капельницей по коридорам больницы.

«У меня в июне началась слабость сильная, кости начало сильно ломить. Но я этому не предала значение», — вспоминает Даша.

Поначалу подумала — это стресс из-за экзаменов. Но состояние с каждым днем ухудшалось. Появился кашель, отдышка, зудящая сыпь по всему телу. Даша терпела… Через боль сдала все экзамены. Правда осуществить мечу — поступить на фельдшера, ей не удалось. Почти сразу после выпускного Дашу госпитализировали. Взяли анализы, поставили диагноз и срочно отправили в Москву, где она лечится уже четыре месяца.

«Самое тяжелое, конечно, видеть, как ребенок болеет. Идет курс лечения… И видеть, как вот…», — говорит Светлана Зотова.

Мама не может подобрать слов. Как только начинает думать о болезни дочери, сразу наворачиваются слезы. Она помогает Даше во всем — вместе ходят на процедуры, вместе отдыхают длинными зимними вечерами. Рисуют, лепят из глины и надеются, что шанс вернутся к обычной жизни есть.

«У нее желание — побыстрее вылечится, выписаться отсюда. И продолжать дальше — жить, учиться», — отмечает мать Даши.

Врачи называют состояние Даши стабильно тяжелым. У нее сопутствующие заболевания и высокий риск осложнений, так что лечить стандартными средствами нельзя. Помочь может только особый препарат нового поколения, которые только недавно стали применять при лечении рака крови.

«Это лекарство, которое активирует свои собственные клетки иммунного ответа, против клеток лейкоза. Оно соединяет свои клетки иммунитета с лейкозной клеткой. Разрушают их собственные клетки. Благодаря такому соединению», — пояснил врач-гематолог Алексей Пшонкин.

Врачи говорят, что с этим препаратом, уже через месяц Даша сможет вернуться домой. На один курс лечения нужно десять флаконов, а это 1 613 777 рублей. Такая сумма не покрывается квотой. А у семьи таких денег нет. Даша верит, что ей помогут люди… пусть и не родные, но те, которым в будущем она тоже сможет помочь.

«Хочу побыстрей выздороветь и идти учится дальше. На фельдшера… У меня знакомая работает фельдшером, я видела, как она работает. Тоже хочется помогать», — говорит Даша Зотова.

*У абонентов Tele2 удерживается комиссия 18% с каждого пожертвования. При переводе денежных средств через OR-код или сайт фонда podari-zhizn.ru комиссия с благотворителей не взимается.