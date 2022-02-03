Шокированный смертью друга Никас Сафронов рассказал, что на самом деле сгубило Мережко

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 3 895

Никас Сафронов назвал ненужную операцию причиной смерти Мережко

Шокированный смертью друга Никас Сафронов рассказал, что на самом деле сгубило Мережко

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Художник более 30 лет дружил с покойным и теперь скорбит о потере близкого человека.

В Москве простились с известным режиссером, актером и сценаристом Виктором Мережко. В последний путь кинодеятеля проводили его близкие, друзья и коллеги.

Художник Никас Сафронов был знаком с Мережко более 30 лет. Он, как и многие другие, пришел в Центральный дом кинематографистов, чтобы отдать дань памяти своему близкому другу. Сразу после церемонии прощания Сафронов рассказал, что, по его мнению, могло приблизить трагическую кончину режиссера, который до последнего дня скрывал от окружения проблемы со здоровьем.

Известно, что незадолго до смерти мэтру провели экстренную операцию на ноге, после которой его состояние сильно ухудшилось. Сафронов уверен — без хирургического вмешательства можно было обойтись.

«Ее (операцию — Прим. Ред.) можно было не делать! В итоге он чувствовал, что поправляется, поражение легких снизилось с 85 до 60 %, но возникли осложнения. А он решил на этом фоне заодно уж, раз все равно больнице, сделать операцию на ноге», — заявил художник в интервью dni.ru.

Он считает, что в результате вирусной инфекции организм Мережко и так был ослаблен, поэтому операцию нужно было отложить до того момента, когда он восстановиться после болезни.

К слову, аналогичного мнения придерживается и дочь режиссера. По ее словам, отец буквально «сгорел» за считанные дни, а сама хирургическая манипуляция, которую проводили под общим наркозом, оказалась абсолютно бессмысленной.

По словам Сафронова, последний раз он слышал голос друга неделю назад. Во время разговора по телефону режиссер пожаловался на усталость, но несмотря на плохое самочувствие, планировал вскоре встретиться с художником в Петербурге. Однако этому не суждено было осуществиться.

Виктор Мережко скончался 30 января в больнице, где проходил лечение от COVID-19. Ему было 84 года.

Сегодня гроб с телом кинематографиста доставят на Троекуровское кладбище, где он будет похоронен рядом со своей супругой, которой не стало более 20 лет назад.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наследство оставил детям Виктор Мережко.

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