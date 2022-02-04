🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 4 февраля, растущая Луна переходит в 18:01 из Рыб в Овна. Весьма неоднозначное время, которое нужно потратить с умом. Не стоит начинать новые проекты и бросаться с головой в рабочие вопросы. Лучше посвятите время планированию и завершению своих старых инициатив.

♈ Овен

Овнам 4 февраля стоит проявить снисходительность к окружающим и перестать быть столь требовательными. Проявите чуточку внимания к чужим проблемам и слабостям, и вам ответят тем же. При обсуждении семейных неурядиц помните, что вы и ваши родные — одна команда. Объединитесь для решения общих проблем, и результат вас поразит.

Космический совет: прислушайтесь к окружающим вас людям.

♉ Телец

Астрологи обещают представителям этого знака не самый простой день. Хочется самостоятельности и свободы действий на работе, однако, к сожалению, это возможно далеко не всегда. Сегодня вам как никогда пригодится умение стойко воспринимать критику и пропускать мимо ушей чужие необдуманные слова. Обсуждение важных вопросов лучше перенести на вторую половину дня.

Космический совет: не слушайте «желающих как лучше» советчиков.

♊ Близнецы

Этот день начнется для Близнецов с яркого и запоминающегося события. Сегодня вас ждут нестандартные задачи, свежие идеи. Самое время применить свои творческие способности для их решения. Если вы давно хотели приключений, то сейчас можно смело отправляться на их поиски.

Космический совет: опирайтесь в поиске лучших решений на свой опыт.

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♋ Рак

У Раков 4 февраля пройдет шумно и беспокойно. Множество самых разных задач свалятся на вашу голову — выбирайте те, к которым лежит душа и не прогадаете. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Многие из ваших опытов в этот день окажутся по-настоящему удачными. В дружеских отношениях могут появиться романтические нотки.

Космический совет: экспериментируйте смелее.

♌ Лев

Стремление решать все дела сразу, не откладывая, похвально, но жутко выматывает. Львам стоит дать себе небольшую передышку и как следует выдохнуть. Однако вторая половина дня не даст расслабиться — возможно, вам придется выступить в роли миротворца в семейном конфликте.

Космический совет: позвольте себе небольшой отдых.

♍ Дева

На этот день не стоит возлагать больших надежд — чем грандиознее цель, тем суровее преграды на пути к ней. Но все может сложиться очень даже неплохо, если вы сосредоточитесь на делах насущных. Также стоит проявить осторожность в общении с женщинами, особенно с малознакомыми.

Космический совет: отложите начало новых проектов.

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♎ Весы

День Весов благоприятен для восстановления душевного равновесия, внутренних ресурсов. Не стоит суетиться и спешить. Прислушайтесь к вашим старшим родственникам — возможно, им нужна ваша помощь. Звезды не советуют пытаться успеть все и сразу.

Космический совет: посвятите время родителям или вашим бабушкам и дедушкам.

♏ Скорпион

4 февраля отлично подходит для продуктивной работы и анализа недавно возникших проблем. Подумайте о них как следует — велик шанс разобраться в причинах неурядиц. Поговорите с вашими близкими о планах на будущее — они могут дать вам интересную пищу для размышлений.

Космический совет: обсудите планы на будущее с вашими близкими.

♐ Стрелец

Представителям этого астрологического символа стоит в этот день сохранять хладнокровие. Принятые впопыхах решения могут сыграть с вами злую шутку. Есть риск поссориться с близкими. Постарайтесь по возможности сглаживать острые углы в общении.

Космический совет: постарайтесь сохранить голову холодной.

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♑ Козерог

Звезды сегодня определенно на вашей стороне, и стоит этим воспользоваться. У вас получится претворить в жизнь даже, казалось бы, невероятно сложные планы. Не стоит лениться и откладывать дела на потом. Будьте честны с собой, и открыты для помощи окружающим.

Космический совет: не откладывайте дела на потом.

♒ Водолей

Звезды сулят Водолеям отличный день для новых знакомств и общения. Вы сможете произвести потрясающее впечатление — ваше обаяние сегодня выкручено на максимум. Удастся найти общий язык даже с теми, с кем до этого вы откровенно не ладили.

Космический совет: пригласите любимого человека на романтическое свидание.

♊ Рыбы

У Рыб в этот день будет обостренное деловое чутье. Вы многое успеете, и, возможно, найдете дополнительный способ увеличить свой денежный доход. Однообразные и рутинные дела в этот день будут даваться с трудом, но попробуйте подойти к решению задач творчески.

Космический совет: прислушайтесь к вашей интуиции.

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