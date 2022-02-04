Ида Галич объяснила, почему живет с родителями в 31 год

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 013

Блогер ездит отдыхать в свою трехкомнатную квартиру на Арбате.

Ида Галич объяснила, почему живет с родителями в 31 год

Фото: Instagram @galichida

После расставания с Аланом Басиевым Ида Галич вместе с маленьким Леоном вернулась в родительский дом. Как призналась блогер, мама и папа долгое время носили ее «в клювике» — Галич практически никогда не жила самостоятельно, пишет StarHit.ru.

«Мой папа меня и в 26 лет не отпускал жить отдельно. Я с такими страданиями выехала из квартиры. Обратно к родителям вернулась уже с ребенком. Местами сложно, но границ нет. Я своего сына ношу в клювике, как и меня носили. Я прошла через все сообщения «как ты до сих пор живешь с родителями?» — поделилась звезда.

Примечательно, что после развода Галич с Басиевым ходили слухи, что расставание влюбленных произошло по вине родителей Иды. В любом случае сейчас блогер занимается воспитанием сына, работой и временно абстрагировалась от своей личной жизни.

Галич призналась, что сейчас ее все устраивает. Родители могут подстраховать с малышом, дать дельный совет или помочь в быту.

При этом у блогера есть отдельная трехкомнатная квартира на Арбате, куда она регулярно приезжает. Там Галич отдыхает, приводит мысли в порядок. Съезжать от родителей и жить отдельно она не планирует.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ида Галич раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

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