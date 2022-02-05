Брежнева начала отмечать 40-летие в самолете и продолжила в объятиях Меладзе

Вера Брежнева рассказала поклонникам, как отметила 40-й день рождения. Праздновать певица начала на борту самолета в компании сестры Виктории. В Instagram певица опубликовала видео, на котором показала сюрприз, приготовленный сестрой.

«Узнала, что в самолете нельзя зажигать свечи, поэтому огонек был мысленным. Но мне все равно, потому что слезы счастья все равно бы его затушили. Сестра знает, какие сладости мне покупать. Вообще, очень символично для меня встречать день рождения в полете. Крылья, свобода и радость», — прокомментировала ролик Брежнева.

Сюрприз ожидал артистку и дома, где ее супруг, продюсер Константин Меладзе, встретил ее сразу с несколькими шикарными букетами.

«Цветник! С моим главным садовником. Ваз не хватило сегодня. Все букеты весенние, как и мое состояние души!» — написала счастливая певица.

Instagram @ververa

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 40 лет. Накануне знаковой даты она пообщалась с поклонниками в соцсети и заявила, что физически и морально готова к вступлению в новое десятилетие жизни. Певица похвасталась, что со временем продолжает оставаться в хорошей форме и весит всего 55 килограммов. Помогают ей в этом занятия в тренажерном зале и почти полный отказ от сладкого.

Кроме того, Брежнева заявила, что старается не обращать внимания на общественное мнение, которое, по ее словам, погубило немало людей, родившихся в Советском Союзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Константин Меладзе крайне сухо и неэмоционально поздравил свою жену певицу Веру Брежневу с 40-летием, чем спровоцировал слухи о проблемах в звездном браке.