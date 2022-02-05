Какие анализы надо сдать для выявления склонности к тромбозу

Своевременная сдача крови может существенно снизить риски опасного заболевания.

Увеличенное количество тромбоцитов — тревожный звоночек, на который стоит обратить внимание. Если этих клеток крови становится слишком много, то это может спровоцировать закупорку сосудов.

Главный гематолог по Санкт-Петербургу Андрей Новицкий в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, какие анализы крови могут вовремя предупредить развитие тромбоза и других опасных заболеваний.

«Чаще всего для оценки системы кроветворения необходимо сделать общий анализ крови, в котором исследуются форменные элементы крови, такие как тромбоциты, лейкоциты, эритроциты, различные популяции лейкоцитов и количество тромбоцитов», — объяснил специалист.

Медик также отметил, что в общий анализ крови входит такой важный параметр, как скорость оседания эритроцитов (СОЭ — Прим. ред.).

«Как раз увеличение СОЭ может свидетельствовать о каком-то воспалительном или часто об онкологическом процессе», — подчеркнул Новицкий.

По словам гематолога, общий анализ крови может выявить склонность к тромбозам или обнаружить тромбофилию — опасное состояние, при котором увеличивается риск закупорки сосудов.

«Один из параметров, которые могут свидетельствовать, что присутствует в организме человека склонность к повышенному тромбообразованию, это увеличение количества тромбоцитов. Это тоже показывает общий анализ крови», — пояснил главврач СПб ГБУЗ «Городская больница № 15».

Для более точного изучения склонности к образованию тромбов в организме необходимо провести ряд исследований помимо общего анализа крови. В частности, речь идет о коагулограмме.

«Это исследование, которое позволяет оценить свертывающую, противосвертывающую, фибринолитическую активность крови. И дать нам понять о том, как работают все эти системы. Есть состояния, при которых опасно развитие тромбов», — рассказал доктор медицинских наук.

Ранее 5-tv.ru писал о том, о каких болезнях говорит густая кровь и повышение тромбоцитов.