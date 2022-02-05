Поклонники заметили изменения в фигуре Пугачевой на ее фото с детьми

Поклонники оценили перемены во внешности звезды и пришли к выводу — может, певице не стоит худеть?

Певица Алла Пугачева много времени уделяет своим младшим наследникам. Дети Примадонны и Максима Галкина растут смышлеными, активными, но очень воспитанными — все отмечают, что ребята не избалованы и умеют себя вести.

Сама знаменитость не часто делится с поклонниками семейными снимками, зато юморист и телеведущий регулярно показывает фанатам свою моложавую супругу и деток.

Недавно шоумен опубликовал фото счастливой троицы …с удочкой. На снимке Пугачева в свободном черном платье в пол позирует у лестницы вместе с Лизой и Гарри, обняв их за плечи. Звездный папа поспешил объяснить, зачем сыну понадобилось специальное снаряжение и почему у него такое решительное выражение лица.

«Гарик собрался на рыбалку», — отметил Галкин.

Милое фото семейства не оставило равнодушным и звезд шоу-бизнеса. Под публикацией отметилась актриса Марина Зудина.

Не ускользнули от внимания подписчиков разительные перемены во внешности звезды отечественной эстрады. Многие отметили, что в последнее время она прибавила в весе.

Instagram @maxgalkinru

«Алла поправилась?»;

«Ну да, что-то есть, мне кажется»;

«Это точно»;

«По лицу заметно»;

«И ей так, похоже, больше идет», — пришли к выводу пользователи.

Действительно, на снимке знаменитость выглядит очень свежо и стильно. Фанаты завалили свою любимую исполнительницу комплиментами, восторженные отзывы прозвучали и в адрес подрастающих наследников. Подписчицы в одним голос утверждают — ребята такие классные!

«Какое прекрасное фото. Детки-прелесть и мамочка»;

«Алла просто великолепная»;

«Какие же обалденные дети! Простые, открытые, не избалованные, воспитанные в лучших интеллигентских традициях», — отметили в комментариях.

Ранее 5- tv.ru рассказал, как Пугачева повлияла на спад карьеры Пенкина, по его мнению.