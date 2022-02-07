Ученые рассказали, как горячий душ влияет на риск возникновения инсульта

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 005

Исследователи из Японии советуют оказываться под струями горячей воды каждый день.

Ученые рассказали, как горячий душ влияет на риск возникновения инсульта

Фото: Depositphotos / lightpoet

Ученые из Японии пришли к выводу, что ежедневный прием горячего душа - не только помогает расслабиться после тяжелого трудового дня, но и может увеличить продолжительность жизни человека за счет снижения риска возникновения инсульта. Об этом сообщил профессор Гарвардской медицинской школы Адольф Хатте Daily Express.

В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек в возрасте от 45 до 59 лет. Оказалось, что у тех, кто принимает горячий душ ежедневно, риск возникновения инсульта снижается на 26%, а риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями — на 28% по сравнению с теми, кто проводит эту процедуру меньше двух раз в неделю.

Все дело, по словам ученых, во влиянии тепла на организм. Вода горячее 60 градусов расширяет кровеносные сосуды, тем самым, снижая давление, и активизируя работу сердца.

При анализе результатов специалисты учитывали и другие факторы, которые могли бы влиять на состояние сердечно-сосудистой системы: курение, физическая активность, пищевые привычки.

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