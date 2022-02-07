Не проклят: пропавшая жена музыканта Ярослава Сумишевского нашлась живой
Пропавшая жена музыканта Ярослава Сумишевского нашлась живой
Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy
Потерявший супругу в ДТП артист ранее призвал поклонников помочь в поисках избранницы его коллеги. Та исчезла через год после трагической смерти Натальи Бородкиной.
Анна Миряшева — жена одного из музыкантов в коллективе певца Ярослава Сумишевского — нашлась живой. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
По предварительной информации, 36-летняя женщина сама пришла домой. Обстоятельства случившегося уточняются.
Анна Миряшева перестала входить на связь 5 февраля. С тех пор информации о ее местонахождении не было. Близкие исчезнувшей обратились к волонтерам. Певец Ярослав Сумишевский опубликовал на своей странице в Instagram просьбу о помощи в поисках.
Они велись в подмосковном городе Протвино. Сложность была в том, что населенный пункт построен среди соснового леса и окружен им. Для прочесывания лесных массивов требовалось много людей.
Стоит отметить, что ранее Ярослав Сумишевский потерял жену в результате несчастного случая. Наталья Бородкина разбилась в ДТП под Красноярском и скончалась 6 февраля 2021 года. Об исчезновении супруги музыканта Сумишевского стало известно спустя ровно год.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ярослав Сумишевский вместе с другом почтил память жены.
Читайте также
93%
-0.37 86.52
-0.60
Нашли ошибку?