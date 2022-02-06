Сумишевский вместе с другом почтил память жены: «Ты всегда со мною рядом. Ангел-хранитель»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 891

Супруга музыканта Наталья скончалась 6 февраля 2021 года после аварии под Красноярском.

Сумишевский вместе с другом почтил память жены: «Ты всегда со мною рядом. Ангел-хранитель»

Фото: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Ровно год назад в семье музыканта и певца Ярослава Сумишевского случилось горе. В результате ДТП 6 февраля скончалась его жена Наталья. Артист в годовщину смерти супруги почтил ее память, опубликовав в разделе сторис черно-белый снимок. 

«Ровно год. Светлая память», — кратко подписал фото тяжело переживающий утрату родного человека Сумишевский.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Друг семьи Сумишевских музыкант Слава Благов почтить память Натальи решил стихотворением. Он признался, что для него, как Ярослава, смерть женщины стала невосполнимой утратой. Жена артиста для Благова была не просто другом, а в какой-то степени помощником по жизни. Именно она его научила быть добрым. 

«Целый год. А будто бы мгновение,

Которое уже не изменить.

Печаль друзей, семьи и слезы брата

Падут дождем на порванные нити…

Я понял — ты всегда со мною рядом…

Ангел-Хранитель», — опубликовал пронзительные строчки Благов.

Instagram @slavablagov

Трагедия произошла на заснеженной дороге в нескольких десятках километров от Красноярска 29 января. Иномарку с Сумишевским и его женой вел глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной. От полученных травм мужчина скончался на месте. Наталью госпитализировали в ближайшую больницу. Однако спасти ее не удалось. 6 февраля она, не приходя в сознание, скончалась. Сейчас артист в одиночку воспитывает сына Мирослава, которому в конце февраля исполнится пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сумишевский отметил первый день рождения после смерти жены.

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