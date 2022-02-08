🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на половую функцию мужчин

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 162

Исследователи Сеченовского университета совместно с европейскими коллегами провели эксперимент и выяснили, как меняется уровень тестостерона из-за COVID-19.

Ученые выяснили, как коронавирус влияет на половую функцию мужчин

Фото: Depositphotos / PawelSierak

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов у пациента, однако показатели фертильности возвращаются в норму по мере излечения. К такому выводу пришла команда исследователей Сеченовского университета совместно с европейскими коллегами.

Ученые обследовали 44 мужчин с COVID-19 и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах у них не обнаружилось, а вот уровень тестостерона снизился. Через три месяца он пришел в норму.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — поделился главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.

Таким образом, выяснилось, что репродуктивная функция после болезни возвращается. 

Как писал 5-tv.ru, ранее врачи предупредили о смертельной опасности бань и саун после COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 февр
Пощадите сердце: почему стоит отказаться от кофе после перенесенного «омикрона»
9 февр
Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию»
8 февр
Как правильно оформить больничный дистанционно — прямая трансляция с конференции
8 февр
Врачи предупредили о смертельной опасности бань и саун после COVID-19
8 февр
В столице Канады запретили сигналить из-за антиковидной забастовки дальнобойщиков
8 февр
Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 испытывают нарушения равновесия
7 февр
Иммунолог Болибок объяснил, почему дети чаще заражаются «омикроном»
7 февр
Убийственное комбо: что будет, если переболеть разными штаммами коронавируса
7 февр
Как работают новые правила получения больничного при коронавирусе — все изменения
7 февр
Отмена карантина и упрощенное закрытие больничного: смягчение COVID-ограничений в РФ
-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.30
-0.38 85.89
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:14
Рейтинг самых доступных женщин по знаку зодиака
5:06
Пощадите сердце: почему стоит отказаться от кофе после перенесенного «омикрона»
4:49
Супруга Джейсона Стейтема раскрыла имя и дату рождения их дочери
4:21
Григорий Лепс с температурой дал концерт в Новосибирске: «Тяжеловато было петь»
3:54
Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию»
3:27
Путин провел заседание Совета по науке и образованию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Как обнаружить у себя дар врачевателя по линиям на руках и дате рождения
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год