Ученые выяснили, как коронавирус влияет на половую функцию мужчин
Исследователи Сеченовского университета совместно с европейскими коллегами провели эксперимент и выяснили, как меняется уровень тестостерона из-за COVID-19.
Фото: Depositphotos / PawelSierak
Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов у пациента, однако показатели фертильности возвращаются в норму по мере излечения. К такому выводу пришла команда исследователей Сеченовского университета совместно с европейскими коллегами.
Ученые обследовали 44 мужчин с COVID-19 и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах у них не обнаружилось, а вот уровень тестостерона снизился. Через три месяца он пришел в норму.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — поделился главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.
Таким образом, выяснилось, что репродуктивная функция после болезни возвращается.
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