Ученые выяснили, как коронавирус влияет на половую функцию мужчин

Коронавирус заметно снижает уровень мужских гормонов у пациента, однако показатели фертильности возвращаются в норму по мере излечения. К такому выводу пришла команда исследователей Сеченовского университета совместно с европейскими коллегами.

Ученые обследовали 44 мужчин с COVID-19 и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах у них не обнаружилось, а вот уровень тестостерона снизился. Через три месяца он пришел в норму.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — поделился главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.

Таким образом, выяснилось, что репродуктивная функция после болезни возвращается.

Как писал 5-tv.ru, ранее врачи предупредили о смертельной опасности бань и саун после COVID-19.