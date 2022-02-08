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Три курса училища: Понаровская назвала «позором» степень профессора у Долиной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 017

Певица Понаровская назвала «позором» степень профессора Долиной в Институте культуры

Три курса училища: Понаровская назвала «позором» степень профессора у Долиной

Фото: Instagram @larisa.dolina.official

В российском шоу-бизнесе, по всей видимости, назревает очередной громкий скандал.

Книга воспоминаний певицы Ирины Понаровской «Честно говоря», вышедшая в ноябре прошлого года, грозит вызвать в российском шоу-бизнесе небывалый скандал. Дело в том, что в своих мемуарах артистка жестко «проехалась» по нескольким звездам первой величины на отечественной эстраде, и они вряд ли оставят это без внимания.

Так, Понаровская называет «позором» звание профессора у народной артистки РФ Ларисы Долиной, указывая, что у нее нет для этого соответствующего образования.

«Лариса Долина <…> с образованием три с половиной курса Гнесинского заочного — причем не высшего учебного заведения, а училища! — сейчас профессор, завкафедрой вокала в Институте культуры. Не позор разве?» — цитирует книгу Понаровской Delfi.

Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву певица называет «деревней», несмотря на то, что она живет в замке.

«Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь. И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шэрон Стоун <…> для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», — пишет Понаровская.

Досталось от нее и продюсеру Игорю Крутому. По словам артистки, он «брал в свой центр людей, которые просто давали ему возможность заработать», и при этом якобы никого не раскрутил.

Ситуацию в современном шоу-бизнесе в целом Понаровская называет «бешенством достатка и показухи».

«Этим людям неинтересно ничего, кроме их собственных персон. Мне даже кажется, что, если бы они могли целовать себя во все места, они бы это делали», — заявляет певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Станислав Садальский попросил подписчиков высказать отношение к словам Ирины Понаровской, назвавшей в мемуарах Аллу Пугачеву «деревней».

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