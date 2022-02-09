Непробужденный зодиак: признаки нахождения на нижнем уровне потенциала знака

Астрологи полагают, что в каждого представителя зодиакального круга высшими силами заложен определенный потенциал. Это черты характера, таланты, предназначение, которые складываются в судьбу, жизненные достижения. Но они не всегда могут найти применение, так как зачастую находятся в своеобразном «спящем режиме».

Популярный эксперт под псевдонимом Астрогоспожа рассказала о теневых сторонах каждого знака зодиака: если вы обнаруживаете в себе перечисленные качества, значит ваш потенциал еще не раскрыт. Пробудить силу своего духа можно с помощью так называемых солнцезажигающих действий — это новый астрологический тренд, система вдохновляющих тренингов. Их суть, говоря примитивным языком, в том, чтобы «расшевелиться», повысить свою продуктивность и позитивный настрой.

Итак, вот признаки спящего потенциала для каждого знака.

Овен

Если внутренняя сила Овна спит, у него нет внутренних ориентиров, потеряны цель и смысл жизни. Такой человек нетерпелив, истеричен, груб и бестактен, действует импульсивно. Недовольство приводит к желанию подчинить себе окружающих, управлять ими, любым способом получить свою минуту славы. Представитель знака становится обидчивым, агрессивным, эгоистичным, страдает перепадами настроения и склонностью к саморазрушению.

Телец

Нереализованность Тельца превращает его жизнь в погоню за материальными ценностями. Человек становится рабом вещей, быта, приземленным потребителем — ленивым, капризным и флегматичным. Этот человек зациклен на себе, постоянно требует внимания, имеет непреодолимую тягу к удовольствиям, в том числе очень опасным. При этом остается нерешительным, беспомощным, неспособным решать проблемы самостоятельно.

Близнецы

Непробужденные Близнецы крайне непостоянны, они не ценят ни людей, ни вещей, абсолютно неорганизованны и живут в полном хаосе. Навести порядок в жизни им мешают беспокойный характер, нерешительность и неспособность брать на себя ответственность. Такие личности весьма поверхностны, равнодушны к чувствам других, они не хотят трудиться, развиваться, склонны лгать без зазрения совести ради своих интересов.

Рак

Раки в «спящем режиме» — депрессивные и инфантильные создания. Они не могут объяснить собственных чувств, ощущают себя слабыми и беспомощными. Вместо активных действий такие люди проводят дни и недели в мечтах, в выдуманном мире, где не серая реальность, а краски, впечатления и смех. Несбыточность фантазий приводит к страшному разочарованию и гневу. Типичный синдром жертвы — зависимость, низкая самооценка, тревожность и частые истерики.

Лев

Сонные Львы — образец самовлюбленности и нездорового тщеславия. Эти гордецы не выносят критики и не умеют признавать своих ошибок. За всей этой бравадой на самом деле кроется катастрофическая неуверенность в себе. Поэтому непробужденных Львов так легко поймать на крючок лести. Если же они столкнутся с осуждением — злости не будет предела, и за ней последует месть. Скупы, обидчивы, крайне конфликтны.

Дева

Нереализованные Девы стараются переложить ответственность за свои действия и обстоятельства, при этом они очень придирчивы к окружающим. Истинные скептики и пессимисты, которые ни одно дело не доводят до конца. Они не уверены в себе, даже стыдятся себя, поэтому очень часто пытаются пристыдить других. Трудно пробудить в таких Девах светлые чувства, страсть, влюбленность, они слишком корыстны и сконцентрированы на бытовой суете.

Весы

Нераскрытый потенциал Весов выливается в нерешительность. Это бесконечные сомнения, отстраненность, притворство и безответственность. Они неспособны на большие поступки, чтобы выглядеть лучше, играют роль искреннего и надежного друга, но совершенно неубедительно. Поэтому их считают неискренними, им не доверяют. Также к проявлениям можно отнести повышенную ранимость, подверженность чужому влиянию, склонность к депрессии.

Скорпион

И без того горячий знак в спящем состоянии становится необузданно агрессивным и опасным. Такие люди по-настоящему жестоки, некоторые даже превращаются в садистов. Они живут в постоянном стрессе, всегда на взводе, подавленная ярость рано или поздно вырывается наружу и приносит массу разрушений. Подобные личности взрывоопасны и непредсказуемы, но едва ли от них можно ждать приятных сюрпризов. Они склонны к крайностям, постоянно конфликтуют с окружающими, в попытках занять доминирующую позицию переходят все границы. Раздражительны, несправедливы, злопамятны и мстительны.

Стрелец

Этот знак демонстрирует нехватку Солнца ветреностью и бестолковостью своего существования. Эти люди пускаются в авантюры, идут на неоправданный риск, тратят силы на бессмысленные занятия. Они непостоянны и взбалмошны, сами живут в хаосе и сеют его вокруг, при этом страдают от последствий собственной мании величия и деструктивной тяги к удовольствиям. Их не интересуют материальные ценности, но и духовными обогащаться они не желают. Ко всем несогласным и осуждающим чувствуют одно лишь презрение.

Козерог

Карикатурные снобы — напыщенные, высокомерные, замкнутые, никому не показывающие своих истинных чувств. Они кажутся холодными и неэмоциональными из-за неумения выразить словом то, что на душе. Любая неурядица в сознании таких Козерогов превращается в трагедию, они никого не прощают, а если ошиблись сами — будут вечно мучиться этим провалом. Такие личности ревнивы, завистливы, ими часто руководит мнение других, неспособность заполучить вожделенную власть делает их злыми и депрессивными.

Водолей

Спящий потенциал в Водолеях порождает покорность судьбе и случаю, они не живут, а просто плывут по течению, мечтая об обратном. Но низкая самооценка не позволяет сделать решительный шаг. Внешне выглядят спокойными, но внутри — буря страстей, обид, ярости и боли. Из-за чрезмерной эмоциональности они склонны к необдуманным и нелепым поступкам. О собственных неудачах пытаются забыть, погружаясь в мечты, иллюзии лучшей жизни. Борьба эгоизма и душевной слабости, необходимость в признании при полной пассивности разрушают их до основания.

Рыбы

Непробужденные Рыбы легко поддаются вредным привычкам, страдают зависимостями, которые постепенно делают их отчужденными от общества, одинокими и потерянными. Также склонны к синдрому жертвы, безвольное существование и тяготит их, и приносит некое мазохистское наслаждение. Будто упиваются своими пороками. У таких людей часто есть кумиры, причем полные их противоположности. Они склонны к обману и манипуляциям, плетут интриги, страха ранить другого человека не испытывают. Виной всему всеобъемлющая зацикленность на собственных проблемах.

Стоит отметить, астрологические теории и практики — вне зоны науки и области ментальной медицины. Прежде чем делать выводы о своем психологическом здоровье и личностном потенциале, а также соглашаться на разного рода практики исцеления, потратьте время на тщательное изучение вопроса. 5-tv.ru не призывает верить в предопределенность вашей судьбы, а лишь транслирует мнения популярных экспертов.

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