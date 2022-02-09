В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине
Проблемы с тестом, по предварительной информации, возникли у одного из российских фигуристов.
Фото: Depositphotos / VIPDesignUSA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы использовании допинга российским фигуристом на Играх в Пекине. Он призвал дождаться официальных заявлений по данному вопросу.
«Давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников», — сообщил он на брифинге журналистам.
Ранее в прессе появились данные о том, что церемонию награждения фигуристов на Играх перенесли якобы из-за срочной юридической консультации, которая понадобилась в связи с проведением теста на допинг. Проблемы с тестом, по предварительной информации, возникли у одного из российских фигуристов.
Как писал 5-tv.ru ранее, тренер Татьяна Тарасова, хореограф Илья Авербух и конькобежка Светлана Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине.
- 9 февр
- Информация об отстранении фигуристки Камилы Валиевой не подтвердилась
- 9 февр
- Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца
- 9 февр
- Алина Загитова похвасталась картошкой фри и луковыми кольцами на Играх в Пекине
- 9 февр
- Тарасова, Авербух и Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине
- 7 февр
- Девочка на золотом шаре: Почему нужно следить за фигуристкой Камилой Валиевой?
- 7 февр
- Алек Болдуин о прокате Валиевой на Играх: «Красота, от которой замирает сердце!»
- 7 февр
- В Госдуме назвали «безумием» хоккей в масках на Играх в Пекине
- 7 февр
- Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Игр в Пекине
- 6 февр
- Почему Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия во время встречи в Пекине
- 6 февр
- Кондратюк взял серебро в произвольной программе командного турнира Игр-2022
86%
-0.50 85.38
-0.51
Нашли ошибку?