🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 089

Проблемы с тестом, по предварительной информации, возникли у одного из российских фигуристов.

В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине

Фото: Depositphotos / VIPDesignUSA

Тема:
Игры в Пекине Допинговый скандал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы использовании допинга российским фигуристом на Играх в Пекине. Он призвал дождаться официальных заявлений по данному вопросу.

«Давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников», — сообщил он на брифинге журналистам.

Ранее в прессе появились данные о том, что церемонию награждения фигуристов на Играх перенесли якобы из-за срочной юридической консультации, которая понадобилась в связи с проведением теста на допинг. Проблемы с тестом, по предварительной информации, возникли у одного из российских фигуристов.

Как писал 5-tv.ru ранее, тренер Татьяна Тарасова, хореограф Илья Авербух и конькобежка Светлана Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине.

Тема:
Игры в Пекине
9 февр
Информация об отстранении фигуристки Камилы Валиевой не подтвердилась
9 февр
Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца
9 февр
Алина Загитова похвасталась картошкой фри и луковыми кольцами на Играх в Пекине
9 февр
Тарасова, Авербух и Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине
7 февр
Девочка на золотом шаре: Почему нужно следить за фигуристкой Камилой Валиевой?
7 февр
Алек Болдуин о прокате Валиевой на Играх: «Красота, от которой замирает сердце!»
7 февр
В Госдуме назвали «безумием» хоккей в масках на Играх в Пекине
7 февр
Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Игр в Пекине
6 февр
Почему Путин и Си Цзиньпин обошлись без рукопожатия во время встречи в Пекине
6 февр
Кондратюк взял серебро в произвольной программе командного турнира Игр-2022
-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.80
-0.50 85.38
-0.51
Освобождение от оков: как десятые лунные сутки отразятся на жизни людей

Последние новости

21:35
Все мы грешны: как хитрят и лгут разные знаки зодиака
21:18
Как оружейные магнаты наживаются на Украине под сказки о «вторжении» России
21:04
«Затюнинговалась»: хирург рассказал о пластических операциях Рудковской
20:50
Информация об отстранении фигуристки Камилы Валиевой не подтвердилась
20:43
Найденное в допинг-тесте Валиевой вещество оказалось препаратом для сердца
20:41
В США назвали ядерное оружие России головоломкой для НАТО

Сейчас читают

Второй шанс? Какое будущее ждет вернувшуюся к бывшему возлюбленному Волочкову
Жириновского перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ
Даты рождения людей, чья жизнь кардинально и бесповоротно изменится в 2022 году
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год