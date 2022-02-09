В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы использовании допинга российским фигуристом на Играх в Пекине. Он призвал дождаться официальных заявлений по данному вопросу.

«Давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте все-таки для понимания дождемся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников», — сообщил он на брифинге журналистам.

Ранее в прессе появились данные о том, что церемонию награждения фигуристов на Играх перенесли якобы из-за срочной юридической консультации, которая понадобилась в связи с проведением теста на допинг. Проблемы с тестом, по предварительной информации, возникли у одного из российских фигуристов.

Как писал 5-tv.ru ранее, тренер Татьяна Тарасова, хореограф Илья Авербух и конькобежка Светлана Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине.