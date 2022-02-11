Что можно и нельзя делать в Лаврентьев день 11 февраля

11 февраля верующие празднуют Лаврентьев день или Битье морозное. Праздник посвящен преподобному Лаврентию Туровскому, который прославился в XII веке чудотворным даром. Что можно и нельзя делать в этот день, рассказывает 5-tv.ru.

Кто такой Лаврентий?

Преподобный Лаврентий Туровский родился в городе Туров (ныне Белоруссия — Прим. ред.) в XII веке. Точная дата рождения неизвестна. До наших дней дошла лишь информация, что Лаврентий был воспитан в православной вере и довольно рано отказался от мирской жизни. Он принял монашеский постриг с именем Лаврентий в одном из монастырей Турова. Историки считают, что он служил в Борисоглебском монастыре.

Купола собора Киево-Печерской лавры. Фото: globallookpress.com © Michael Kudryavtsev

Примерно в 1150 году Лаврентий отправился в Киев, где поселился в Киево-Печерском монастыре. Там ему выделили келью — комнату монаха. Святитель начал затворченскую жизнь, пребывая в безмолвии и строгом воздержании. Побороть искушения ему помогала молитва. Затворничество, глубокая вера, благочестие и преданность богу обратили внимание Киевского митрополита. Он назначил Лаврентия епископом в Туровскую кафедру. Так монах стал епископом и преемником проповедника Кирилла Туровского.

Лаврентий посвятил всю жизнь служению богу. Он умер в 1184 году в обители Святого Дмитрия. Вероятно, его не стало 11 февраля, поэтому его чествуют именно в этот день. Мощи праведника перенесли в Киево-Печерскую лавру в Ближнюю пещеру. Лаврентий Туровский канонизирован в лике преподобных.

Как в Лаврентьев день лечили зрение?

Считается, что Лаврентий Туровский обладал чудотворным даром. Он умел изгонять бесов. Его дар проявился особенно ярко, когда к Лаврентию привели одержимого жителя Киева. Ему удалось изгнать нечистую силу из мужчины. О чудотворных годах преподобного известно немного, но в некоторых источниках указывается, что кроме исцеления бесноватых, он помогал людям возвращать зрение. Лаврентий Туровский не только лечил глазные болезни, но и помогал избавиться от слепоты.

Фото: globallookpress.com © Alena Kalita

Православные христиане молятся преподобному Лаврентию Туровского 11 февраля, чтобы избавиться от проблем с глазами. Некоторые посещают Киево-Печерскую лавру, чтобы приложиться к его мощам.

Народные приметы и традиции на Лаврентьев день

Если на ночном небе красная Луна, то будет сильный ветер;

Если погода ветреная, то год будет дождливым;

Если в этот день на небе молодая Луна, то такая же погода будет в первой половине следующего месяца;

Если в этот день новолуние, то такая же погода будут во второй половине следующего месяц;

Если дрова в печи плохо разгораются, то скоро наступит оттепель;

Если дым из печной трубы валит столбом, то скоро потеплеет;

Если в Лаврентьев день к вам придут гости, то они принесут с собой счастье в ваш дом.

Фото: globallookpress.com © Andrey Chepakin

Несмотря на то, что в 11 февраля почитается чудотворец Лаврентий Туровский, эта дата считается днем ведьм. На Руси существовало поверье, что ведьмы портили землю, чтобы сделать ее бесплодной и навести порчу на человека. Также нечистая сила делала специальные заломы на траве, чтобы ловить людей. Считалось, что кто срежет такой залом, тяжело заболеет или умрет в скором времени. Чтобы оградить себя от «капканов», которые расставляли ведьмы, люди втыкали в землю чертополох по направлению четырех частей света. Также растение раскладывали по углам и клали в кровати к младенцам, пишет «Ytro.news».

Что можно и нужно делать на Лаврентьев день 11 февраля?

Молиться преподобному Лаврентию Туровскому об исцелении глаз;

Напечь пирожков или кулебяку. Чем больше выпечки будет съедено, тем счастливее будет человек;

Встать перед зеркалом, улыбаясь, похвалить себя;

Фото: globallookpress.com © Anatoly Prososov

Лаврентьев день принято уделить время кропотливой работе, которая требует вдумчивого и серьезного подхода. Особенно это касается финансовой сферы: при правильном подходе можно приобрести финансовую выгоду.

Что нельзя делать на Лаврентьев день 11 февраля?

Женщинам запрещается заниматься тяжелым трудом и рукоделием;

Супругам нельзя ссориться;

Нельзя отказывать просящему в милостыне;

Нельзя выходить из дома без нательного креста;

Незамужним девушкам нельзя садиться на место главы семейства, иначе они навлекут на себя венец безбрачия;

Нельзя брать в руки острые предметы, чтобы не получить травму;

Нельзя есть мясо.

Фото: globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Предки воздерживались от некоторых занятий и действий 11 февраля, чтобы не испортить себе жизнь и не навести порчу. Особенно это касается представительниц прекрасного пола, ведь Лаврентьев день считается женским днем.

Ранее 5-tv.ru про то, что можно и категорически нельзя делать 12 февраля.