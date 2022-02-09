Пять признаков того, что Вселенная направляет человека к его судьбе

Жизнь каждого человека состоит из последовательности определенных циклов и этапов. В астрологии их выделяют четыре: развитие, стабильность, стагнация и самый большой период — турбулентность. Астролог Алена Никольская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о пяти признаках цикла турбулентности, свидетельствующих о том, что в этот момент Вселенная направляет человека к его верной и правильной судьбе.

Некоторые с нетерпением ожидают перемен в жизни, другие — со страхом. А после столкновения с ними кажется, будто все рушится! Все, что вы строили годами, в миг перестает находиться под вашим контролем. Данное ощущение — это первый признак. Ощутив его, большинство людей начинают цепляться за любую возможность, чтобы вернуться в прежнюю жизнь. Но, по словам астролога, этого категорически делать нельзя.

«Как только вы будете цепляться за все возможное, вас жизнь будет очень сильно наказывать. Что необходимо делать в этот момент? Отпустить ситуацию», — объясняет Никольская.

Доверьтесь Вселенной и подумайте, чем вы можете помочь себе исправить психологическое и эмоциональное состояние. Возможно, это прогулка на свежем воздухе, чтение книги или любимое хобби. За таким простым занятием вы заметите, как перейдете на вторую стадию — «чем хуже, тем лучше». Вы сможете оказаться в странной зоне комфорта, где поймете — несмотря на все катастрофы, всегда есть что-то хорошее. Это второй признак.

«Спросите себя: будете ли вы по-прежнему так реагировать на эту историю через десять лет? Если нет, потихонечку начинайте эту ситуацию отпускать», — продолжает Никольская.

Если вы сделаете все правильно, ситуация начнет налаживаться, и вы перейдете к следующей стадии — обостренному ощущению жизни (третий признак). Запахи, цвета, звуки, любая информация будет восприниматься вами, словно вы ощущаете это впервые. Вы будто пробудились от спячки, вырвались из плена рутинного существования. Тогда вы начнете успокаиваться — четвертый признак, — и это станет следующим этапом.

«Ситуация, когда будет казаться, что все идет так, как нужно. Вы потихоньку начинаете успокаиваться. Вы подумали о чем-то, и это что-то начало происходить», — добавляет звездный специалист.

И, наконец, заключающая стадия цикла турбулентности — синхроничность. Вы наглядно увидите, насколько цикличны некоторые события. Именно так проявляется закон кармы.

«Это пятый признак, что ваша жизнь, наконец, стабилизировалась. И вы перешли на новую ступень развития», — говорит Никольская.

Астролог отметила — не стоит бояться перемен. Рано или поздно они произойдут. И если мы сами к ним не потянемся, за нас это сделает Вселенная.

«Если мы это примем с признательностью и уважением и найдем что-то важное, что нам хочет сказать судьба, мы это примем, интегрируем и будем двигаться дальше», — отмечает она.

В противном случае ситуация лишь сломает человека, ведь мы все равно не можем победить Вселенную. А этот надлом может перерасти в серьезные заболевания и проблемы.

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