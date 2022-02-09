В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

В Минздраве РФ рассказали о состоянии госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В ведомстве сообщили, что сейчас он находится в Центральной клинической больнице.

В ведомстве рассказали, что политика госпитализировали еще 2 февраля. У него диагностировали «омикрон». Сейчас, отметили в Минздраве, Жириновский находится в стабильном состоянии.

«Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник 5-tv.ru рассказал, что лидер ЛДПР сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него выявили поражение 75% легких и подключили к ИВЛ. По словам источника, у политика диагностировали вирусную пневмонию.

Примечательно, что в окружении Жириновского продолжают отрицать его госпитализацию. На звонки 5-tv.ru по личному номеру лидера ЛДПР ранее ответил его помощник, который сказал, что политик «чувствует себя прекрасно, просто не может всегда ходить с мобильным». На просьбу прокомментировать сообщение Минздрава он ответил, что не понимает, о чем идет речь, и все опроверг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изначально Владимира Жириновского госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.