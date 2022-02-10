🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Папа в 68 лет: молодая жена Макаревича не скрывает округлившийся живот

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 032

Молодая жена Андрея Макаревича беременна

Папа в 68 лет: молодая жена Макаревича не скрывает округлившийся живот

Фото: Instagram @_einatklein_

Супруга лидера «Машины времени» долгое время игнорировала слухи о своей беременности. Она и не подтверждала, и не опровергала их. Но скрывать очевидный факт более невозможно.

Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн скоро станут родителями. Подозрения поклонников укрепились после свежих фото молодой жены лидера «Машины времени» — на них отчетливо видно округлившийся живот.

Кляйн, к слову, продолжает активно работать и заниматься своими проектами даже в интересном положении. На снимках видно, как она выступает на фестивале «Суть вещей» в Иерусалиме. Избранница Макаревича — профессиональный гид и фотограф.

Счастью пары не мешает солидная разница в возрасте — 30 лет. Макаревичу в этом году исполнится 69 лет, однако это нисколько не омрачает его отношения с избранницей.

Instagram @_einatklein_

Влюбленные тайно поженились в декабре 2019 года. Свои отношения они предпочитают не афишировать. Как выяснилось, пара познакомилась во время тура по Африке, и практически сразу между ними вспыхнула симпатия.

Всего у Макаревича трое детей от разных женщин. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, среднему сыну, Ивану Макаревичу, — 35 лет, а младшей Анне — 22.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макаревич назвал Градского нескромным человеком.

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.72
-0.08 85.38
-0.51
Прирожденные неудачники: представителям каких знаков зодиака не везет бол...

Последние новости

22:03
Билли Айлиш встретилась со своим фанатом Джо Байденом в Белом доме
21:46
Врач рассказал о существовании бессимптомных тромбов: «Обычное УЗИ не видит»
21:29
Отец Началовой ответил на обвинения, будто карьера певицы рухнула из-за Крутого
21:12
Ростовский суд начал слушания по делу о геноциде советского народа во время ВОВ
20:55
Алентова выйдет на сцену в дерзком образе в день своего 80-летия
20:41
Еда не поможет: каких витаминов чаще всего не хватает человеку и как их правильно пить

Сейчас читают

Прирожденные неудачники: представителям каких знаков зодиака не везет больше всех
ТОП-4 знаков зодиака, которых 14 февраля ожидает настоящий день любви
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака
Родились в рубашке: У мужчин с какими именами самые сильные ангелы-хранители

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год