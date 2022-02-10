Папа в 68 лет: молодая жена Макаревича не скрывает округлившийся живот

Супруга лидера «Машины времени» долгое время игнорировала слухи о своей беременности. Она и не подтверждала, и не опровергала их. Но скрывать очевидный факт более невозможно.

Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн скоро станут родителями. Подозрения поклонников укрепились после свежих фото молодой жены лидера «Машины времени» — на них отчетливо видно округлившийся живот.

Кляйн, к слову, продолжает активно работать и заниматься своими проектами даже в интересном положении. На снимках видно, как она выступает на фестивале «Суть вещей» в Иерусалиме. Избранница Макаревича — профессиональный гид и фотограф.

Счастью пары не мешает солидная разница в возрасте — 30 лет. Макаревичу в этом году исполнится 69 лет, однако это нисколько не омрачает его отношения с избранницей.

Instagram @_einatklein_

Влюбленные тайно поженились в декабре 2019 года. Свои отношения они предпочитают не афишировать. Как выяснилось, пара познакомилась во время тура по Африке, и практически сразу между ними вспыхнула симпатия.

Всего у Макаревича трое детей от разных женщин. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, среднему сыну, Ивану Макаревичу, — 35 лет, а младшей Анне — 22.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макаревич назвал Градского нескромным человеком.