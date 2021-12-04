Макаревич назвал Градского нескромным человеком

Андрей Макаревич назвал скончавшегося на днях от инфаркта Александра Градского нескромным человеком. В документальном фильме, вышедшем на Первом канале, лидер «Машины времени» заявил, что покойный певец и композитор считал себя равным по таланту участнику легендарной группы The Beatles Джону Леннону.

«Он боготворил Леннона совершенно. От скромности Саша не умрет никогда, потому что когда Леннон погиб, то Саша со слезой на глазу сказал: „Один я остался“. То есть до этого, видимо, их было двое», — сказал Макаревич.

В свою очередь певец Александр Буйнов, в юности начинавший творческий путь вместе с Градским в его группе «Скоморохи», подтвердил, что они оба были ярыми поклонниками британского музыканта и «спорили до тошноты», кто из них больше на него похож.

«В профиль мерялись носами», — рассказал Буйнов.

Помимо Макаревича и Буйнова, воспоминаниями о Градском в документальном фильме, посвященном его памяти, поделились журналист Евгений Додолев, актер Леонид Ярмольник, поэтесса Маргарита Пушкина и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как популярный психолог и блогер Вероника Степанова потеряла сотни подписчиков, решив «хайпануть» на смерти народного артиста РФ Александра Градского.