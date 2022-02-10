Учимся, лечимся и открываем бизнес: китайский совет дня на четверг, 10 февраля
Пришло время реализовывать планы! Не бойтесь рисковать, так как Вселенная готова помочь в осуществлении всех, даже самых сумасбродных идей.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 10 февраля?
Планируйте на четверг все, что откладывали до лучших времен — энергии помогут справиться с самыми сложными делами. День обещает принести хорошие новости богатство и процветание.
Единственное, что надо учитывать — под лежачий камень вода не течет. Чтобы дела получались, их надо делать.
Благоприятно в четверг реализовывать любые долгосрочные проекты — играть свадьбу, открывать бизнес, начинать строительство, курс лечения и обучения.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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