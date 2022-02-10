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Эра глухих: отоларинголог заявил о риске поражения слухового нерва из-за «омикрона»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 007

Отоларинголог Зайцев предупредил о риске эры глухих из-за «омикрона»

Эра глухих: отоларинголог заявил о риске поражения слухового нерва из-за «омикрона»

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19 Омикрон

По мнению врача, известный на данный момент список постковидных симптомов еще будет пополняться.

Если коронавирус или его штамм «омикрон» начнет поражать слуховой нерв, в мире наступит эра глухих. Об этом сообщил врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU.

«Если коронавирусная инфекция, „омикрон“, поскольку он нейротропный (вирус, способный поражать нервные клетки — Прим. ред.), начнет поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих», — высказал предположение специалист.

Чтобы «омикрон» не смог мутировать в организме до состояния, когда сможет поразить слуховой нерв, необходимо тщательное лечение COVID-19. Обычное промывание носа и полоскание горла здесь неуместны. Следует полностью убить инфекцию.

«Надо, чтобы „омикрон“ как можно быстрее умер. Соответственно, он не попадает и не уходит на уровень слухового нерва», — добавил Зайцев.

С возможным поражением слуха после «омикрона» согласен и коллега Зайцева вирусолог Анатолий Альштейн. Он не исключает подобных последствий коронавирусной инфекции.

«Различные патологии с коронавирусом возможны. И нарушения дыхания, и нарушения обоняния, и нарушение слуха. Это все возможно», — отметил авторитетный ученый.

Самым эффективным способом борьбы с коронавирусом остается вакцинация. Сегодня россиянам доступны шесть гарантированно безопасных и эффективных препаратов: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона Н», а также «Спутник М» — для подростков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой штамм COVID последует за «омикроном».

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