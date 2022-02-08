Иммунолог Крючков назвал штамм COVID, который придет на смену «омикрону»
Ученый не исключает варианта возвращения одного из самых опасных вариантов коронавируса. Но стоит ли людям этого бояться?
Фото: Depositphotos / kadettmann
Штаммы коронавируса не исчезают навсегда. Они циркулируют в пространстве, то ослабевая, то вновь обретая силу. Это значит, что на смену уже привычному «омикрону» может прийти забытый дельта-вариант COVID, и к этому нужно быть готовыми. С таким заявлением выступил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.
Кандидат медицинских наук заметил, что «омикрон» и «супер-омикрон» — сублинии коронавируса BA.2 и BA.3 — являются всего лишь одной из веток. Чем быстрее штаммы распространяются, тем быстрее организмы привыкают к мутациям, и тем больший иммунный ответ вырабатывается. Как только указанные версии вируса серьезно ослабеют, о себе заявят грозные «родственники».
«В какой-то период потомки, например, „дельты“, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также — у животных, почувствуют, что настало их время. Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем „омикрон“, у нас произойдет смена доминирующего штамма», — поделился мнением с URA.RU Крючков.
Иммунолог считает, что при условии возвращения более агрессивного варианта COVID, наиболее защищенными окажутся люди с так называемым гибридным иммунитетом. То есть накопленным за счет ранее перенесенной болезни, вакцинации и ревакцинации.
«Организм познакомился с разными вариантами COVID, запомнил их и защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий», — заключил эксперт.
Ранее 5-tv.ru рассказал, почему люди, перенесшие коронавирус, начинают испытывать проблемы с равновесием.
- 8 февр
- Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 испытывают нарушения равновесия
- 8 февр
- Инфекционист Тимаков назвал болезненные симптомы «омикрона»
- 7 февр
- Иммунолог Болибок объяснил, почему дети чаще заражаются «омикроном»
- 7 февр
- Убийственное комбо: что будет, если переболеть разными штаммами коронавируса
- 7 февр
- Как работают новые правила получения больничного при коронавирусе — все изменения
- 7 февр
- Отмена карантина и упрощенное закрытие больничного: смягчение COVID-ограничений в РФ
- 6 февр
- И «омикроном» тоже: Сергей Пенкин заявил, что перенес все виды коронавируса
- 5 февр
- В Роспотребнадзоре сравнили характер распространения «омикрона» с подъемом гриппа и ОРВИ
- 5 февр
- Роспотребнадзор: заболевших COVID-19 будут выписывать без контрольного теста
- 5 февр
- Ученые выявили у перенесших COVID изменения в мозгу, как при болезни Альцгеймера
Читайте также
93%
-0.38 85.89
-0.63
Нашли ошибку?