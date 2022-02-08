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Иммунолог Крючков назвал штамм COVID, который придет на смену «омикрону»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 009

Ученый не исключает варианта возвращения одного из самых опасных вариантов коронавируса. Но стоит ли людям этого бояться?

Иммунолог Крючков назвал штамм COVID, который придет на смену «омикрону»

Фото: Depositphotos / kadettmann

Тема:
Омикрон

Штаммы коронавируса не исчезают навсегда. Они циркулируют в пространстве, то ослабевая, то вновь обретая силу. Это значит, что на смену уже привычному «омикрону» может прийти забытый дельта-вариант COVID, и к этому нужно быть готовыми. С таким заявлением выступил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

Кандидат медицинских наук заметил, что «омикрон» и «супер-омикрон» — сублинии коронавируса BA.2 и BA.3 — являются всего лишь одной из веток. Чем быстрее штаммы распространяются, тем быстрее организмы привыкают к мутациям, и тем больший иммунный ответ вырабатывается. Как только указанные версии вируса серьезно ослабеют, о себе заявят грозные «родственники».

«В какой-то период потомки, например, „дельты“, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также — у животных, почувствуют, что настало их время. Так как по многим параметрам эта скрытая линия будет сильнее, чем „омикрон“, у нас произойдет смена доминирующего штамма», — поделился мнением с URA.RU Крючков.

Иммунолог считает, что при условии возвращения более агрессивного варианта COVID, наиболее защищенными окажутся люди с так называемым гибридным иммунитетом. То есть накопленным за счет ранее перенесенной болезни, вакцинации и ревакцинации.

«Организм познакомился с разными вариантами COVID, запомнил их и защищает по всем фронтам. Поэтому сейчас наиболее важно отслеживать иммунитет в отношении других линий», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему люди, перенесшие коронавирус, начинают испытывать проблемы с равновесием.

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