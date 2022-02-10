Новый любовник расчленил женатого москвича и выбросил в мусорку

Стали известны подробности убийства москвича, голову которого ранее нашли на мусороперерабатывающем заводе. По данным 5-tv.ru, 10 февраля другие части тела мужчины были обнаружены во дворе на Флотской улице.

Как выяснилось, убитый — 36-летний маляр. Он пропал еще 8 февраля. Жена сообщила о его исчезновении в полицию. По ее словам, супруг ушел из дома рано утром и больше не вернулся.

5-tv.ru

Оказалось, что ранее пропавший познакомился с мужчиной на сайте гей-знакомств. После свидания любовник расправился с ним и расчленил тело. По некоторой информации, сожительница застала убийцу за расфасовкой частей тела по пакетам. После этого он начал угрожать женщине и заявил, что убьет ее дочь, если женщина не поможет избавиться от трупа. Позже по подозрению в убийстве был задержан 44-летний мужчина.

Теща погибшего рассказала, что о его связях с мужчинами ничего не знает. Он собирался оформить ипотеку и вместе с женой завести ребенка с помощью ЭКО.

Как писал 5-tv.ru, днем ранее стало известно, что на ленте мусороперерабатывающего завода нашли голову и руки пропавшего мужчины.