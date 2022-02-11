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Оксана Федорова показала редкие кадры с дочкой от бывшего офицера ФСБ: «Моя куколка»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 137

Российская «Мисс Вселенная» счастлива в браке со своим вторым мужем уже более десяти лет.

Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

Победительница конкурса «Мисс вселенная» Оксана Федорова поделилась редкими снимками своей восьмилетней дочери Елизаветы. Девочка занимается балетом, и заботливая мать просто не могла не запечатлеть выступление своей наследницы на танцевальном конкурсе.

«Моя куколка на конкурсе», — подписала знаменитость публикацию на своей странице в Instagram.

Девочка предстала перед зрителями в образе «русской красавицы», представляя мастерскую балета Егора Симачева. Звезда с гордостью показала не только часть самого танца, но и закулисье: прочих конкурсанток вместе с их наставницей.

Instagram @fedorovaoksana

Оксана Федорова состоит в официальных отношениях с бывшим офицером ФСБ и действующим сотрудником Администрации президента РФ Андреем Бородиным с 2011 года. По словам знаменитости, она по-настоящему влюблена в своего супруга. После вступления в брак Федорова даже взяла фамилию мужа. В 2012 году на свет появился их первый наследник Федор, а спустя год семья звезды пополнилась и дочерью Елизаветой, напомнил WMJ.ru.

Брак с Бородиным является для Федоровой вторым. До этого она была замужем за гражданином Германии Филиппом Тофтом. Когда они были на грани развода в 2009 году, ей приписывали роман певцом Николаем Басковым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про секреты «вечной молодости» Оксаны Федоровой.

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