🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

В ITA объяснили, почему было отложено награждение Валиевой и других фигуристов

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 1 771

15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили продолжить участвовать в соревнованиях.

В ITA объяснили, почему было отложено награждение Валиевой и других фигуристов

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Игры в Пекине

В Международном агентстве тестирования (ITA) назвали причину, по которой было отложено награждение фигуристов. Сообщается, что допинг-проба 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. Однако в настоящий момент ей разрешено продолжать участвовать в состязаниях. Положительных тестов на допинг во время Игр в Пекине Валиева не сдавала, сообщили в ITA.

«Проба у спортсмена была взята под контролем органа по тестированию и обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге. Лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, Швеция, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа (AAF) для неуказанного запрещенного вещества триметазидина 8 февраля 2022 года», — отметили в Международном агентстве тестирования.

В ITA рассказали, что российская фигуристка была отстранена временно, но 9 февраля она обжаловала это решение. В этот же день ей разрешили продолжить участвовать в Играх. В Международном агентстве тестирования также отметили, что ранее МОК подал апелляцию на решение РУСАДА о снятии временного отстранения российской фигуристки. Решение о распределении медалей командного турнира у фигуристов на Играх в Пекине будет принято после рассмотрения апелляции МОК в Спортивном арбитражном суде.

«Решение о результатах команды ОКР в командных соревнованиях по фигурному катанию может быть принято ISU только после принятия окончательного решения по существу дела. Процедура, которая инициирована в настоящее время, может касаться только временной приостановки», — сообщили в Международном агентстве тестирования.

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Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что церемонию награждения фигуристов на Играх в Пекине перенесли из-за срочной юридической консультации, которая понадобилась в связи с проведением теста на допинг. Отмечалось, что проблемы с ними возникли у одного из российских фигуристов.

15-летнюю Камилу Валиеву уже называют новой звездой российского фигурного катания. Она стала первой в истории фигуристкой, которая выполнила четверной прыжок на Играх, победив в командном турнире с большим отрывом от соперниц.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Тарасова, Авербух и Журова высказались о допинговом скандале на Играх в Пекине. В связи с сомнительным допинг-тестом церемония награждения победивших фигуристов была задержана. У именитых российских тренеров это вызвало недоумение.

Тема:
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