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У звезды фильма «Любовь земная» Зинаиды Кириенко диагностирован инсульт и рак

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 7 397

Советскую и российскую актрису Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали 10 февраля.

У звезды фильма «Любовь земная» Зинаиды Кириенко диагностирован инсульт и рак

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У звезды фильма «Любовь земная» Зинаиды Кириенко диагностирован геморрагический инсульт и рак поджелудочной железы. Об этом стало известно 5-tv.ru. В настоящий момент она находится в реанимации и частично парализована. Известно также, что 8 февраля она получила положительный результат теста на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зинаиду Кириенко экстренно госпитализировали 10 февраля. У звезды фильмов «Любовь земная» и «Тихий Дон» произошло острое нарушение мозгового кровообращения.

Плохо 88-летней актрисе стало дома. Зинаида Михайловна перестала общаться с близкими и реагировать на внешние раздражители, на мгновение она потеряла сознание.

Родные испугались и позвонили в скорую. Приехавшие на вызов медики заподозрили у актрисы коронавирус и приняли решение о госпитализации. Ее продолжают обследовать.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, вскоре став актрисой Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Однако надолго в нем не задержалась, как и в Московском драматическом театре на Малой Бронной. А вот в Театре-студии киноактера актриса с 1961 года проработала больше 30 лет.

Кроме выступлений на сцене, Зинаида Кириенко известна по ролям в фильмах «Поэма о море», «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная» и других. Она считается советской кинозвездой 1950-1960-х годов.

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