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Режиссер Званцова не заметила болезни Брик во время съемок: «Чудовищная новость»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 7 732

Создатель одной из последних киноработ с участием актрисы впервые услышала о ее проблемах со здоровьем сегодня — вслед за опубликованным сообщением о смерти.

Фото, видео: РИА Новости / Евгения Новоженина; Кадры из х/ф "Стиляги" ("Красная Стрела", 2008); 5-tv.ru

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Умерла актриса Евгения Брик

Во время съемок одной из своих последних киноработ актриса Евгения Брик выглядела совершенно здоровой — режиссер фильма «Дети» Алена Званцова ничего не знала о ее болезни. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам Званцовой, она сотрудничала с Брик в 2018 году. В дальнейшем ей нечасто приходилось общаться с актрисой, и последний их разговор состоялся довольно давно. По некоторым данным, Брик долгое время боролась с онкологическим заболеванием и от большинства знакомых скрывала свой недуг. Ее короткая стрижка на фото в Instagram и худоба стали причиной домыслов о раке и пережитой химиотерапии. Однако коллеги не слышали о недуге ровным счетом ничего.

«Я совершенно не знаю никаких подробностей о смерти Жени. Я узнала об этом два часа назад, поэтому я ничего не могу прокомментировать и рассказать подробно. Картина с Женей закончена достаточно давно, она просто не показана. Я надеюсь и думаю, что когда мы работали вместе, Женя была здорова. Я достаточно давно не общалась с Женей, и я действительно узнала только сегодня о ее смерти… Это, конечно, чудовищная новость», — сказала режиссер.

О смерти Брик на 41-м году жизни стало известно несколько часов назад — о трагедии в соцсетях сообщила журналист Катерина Гордеева, отметив, что в последнее время Брик тяжело болела, хотя и не заявляла о своей беде публично.

У Евгении Брик осталась дочь Зоя, супруг-режиссер Валерий Тодоровский, мама и сестра. Актриса известна широкому зрителю ролями в фильмах «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Северное сияние» и сериалах «Эти глаза напротив», «Фантом» и «Вызов», а также и многими другими работами в кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подруга Евгении Брик, актриса Мария Миронова отреагировала на шокирующее известие о смерти.

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