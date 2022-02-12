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Врач Мельников назвал причину пробуждения людей по ночам

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 200

Нарушение сна далеко не всегда связано с бессонницей — оно может зависеть от множества других факторов.

Врач Мельников назвал причину пробуждения людей по ночам

Фото: Depositphotos / photographee.eu

Врач-сомнолог Александр Мельников объяснил, почему некоторые люди часто просыпаются по ночам. По его словам, это явление может быть как проявлением бессонницы, так и особенностей организма. Специалист советует обратить внимание на частоту ночных пробуждений.

«Несколько коротких пробуждений за ночь — это норма», — отметил Мельников в беседе с агентством «Прайм».

Однако если после пробуждения вы испытываете проблемы с возобновлением путешествия в царство Морфея, то это уже признак бессонницы.

Также нужно учитывать и причину пробуждения. Нередко люди просыпаются из-за своих физиологических особенностей, которые мешают заснуть.

«Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод. — Прим. ред.), иногда другие достаточно очевидные причины», — дополнил сомнолог.

Мельников посоветовал обратить внимание на свое состояние после пробуждения. Если вы чувствуете себя усталыми, то стоит заняться исследованием сна. Он может быть нарушен.

«Особенно, если у вас есть постоянный храп, который почти всегда сопровождается нарушениями дыхания во сне», — подытожил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как извлечь пользу из ночных кошмаров.

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